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Головна Мода Манікюр на перехідний сезон: цей відтінок ідеально пасує для вересня

Манікюр на перехідний сезон: цей відтінок ідеально пасує для вересня

Ua ru
25 вересня 2026 13:52
Який манікюр зробити у вересні: цей відтінок замінить класику
Манікюр. Фото: magnific

Стилісти наголошують на тому, що яскраві рожеві та коралові лаки поступово відходять на другий план. Зараз в центрі уваги глибші та тепліші кольори. Один із них — відтінок паленого апельсина. Він нагадує суміш теракоти, міді та карамелі, але без вираженої жовтизни. Саме такий манікюр варто спробувати цієї осені.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Ukr.Media розповість про цей трендовий відтінок більше.

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Який манікюр підходить саме для перехідного сезону

У цьому кольорі поєднується тепло, якого так хочеться восени, але водночас він залишається досить насиченим і помітним. На руках такий манікюр має однозначно дуже ефектний вигляд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Палений апельсин сміливо можна поєднувати з одягом у коричневих, бежевих і шоколадних відтінках. Він також добре пасує до речей зі шкіри, замші та щільного трикотажу. Тому такий манікюр не доведеться підлаштовувати під кожен образ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доповнити його можна золотими прикрасами, сумкою коньячного кольору або картатою хусткою. У такому поєднанні лак стає частиною образу, а не просто яскравою деталлю на нігтях. Щодо форми, цей відтінок не має жорстких обмежень. Він буде мати вдалий вигляд як на довгих, так і на коротких нігтях. Проте стилісти вважають, що найкращий вигляд палений апельсин буде мати саме на короткому квадраті.

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Короткі нігті квадратної форми цієї осені знову серед актуальних варіантів. Вони зручні у повсякденному житті, а насичений теплий лак робить такий манікюр виразнішим.

Раніше ми писали про те, що рожевий манікюр залишається популярним, але восени палітра стає глибшою. Замість яскравих літніх відтінків можна обрати бордовий, шоколадний, темно-зелений або молочний лак, а короткі нігті залишити без складного дизайну.

Також Новини.LIVE повідомляли, що цього разу Дженніфер Лопес зробила ставку на глибокий червоно-коричневий відтінок із глянцевим покриттям. Том Бачик назвав його Cherry Chocolate — колір справді нагадує вишні в шоколаді.

тренди манікюр краса нігті модний манікюр 2026
Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "мода"
Автор:
Юлія Хівренко

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