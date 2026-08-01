Любимые бордовые балетки Зендеи легко станут главной парой этой осени

Зендея. Фото: instagram/zendaya, скриншот из видео. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Американская актриса Зендея в очередной раз доказала, что настоящий стиль не всегда рождается на красной дорожке. Так, ее появление на премьере "Одиссеи" в Лондоне стало одним из самых громких модных событий. Актриса появилась в кутюрном наряде от Schiaparelli, который недавно был представлен на Неделе высокой моды в Париже. Однако не меньшего внимания заслуживает совсем другой ее выход — тот, который произошел вдали от камер и светских мероприятий.

Об этом Новини.LIVE расскажут подробнее со ссылкой на Vogue.

Какую обувь Зендея носит в повседневной жизни

Во время прогулки по Нью-Йорку актриса появилась в белой майке, широких светло-голубых джинсах и темных солнцезащитных очках. Волосы она гладко зачесала назад, а завершила образ вместительной сумкой. На первый взгляд — совершенно обычный наряд. Но одна деталь сделала его гораздо интереснее.

Речь идет о бордовых балетках Tabi с узнаваемым разделенным носком. Именно они стали главным акцентом образа. И дело даже не только в необычной форме. Бордовый цвет сейчас все чаще появляется в гардеробах модниц и уже постепенно превращается в новую альтернативу классическому черному.

Зендея. Фото из Vogue

Такие балетки легко сочетать с джинсами, льняными брюками, платьями или юбками. Их можно носить как летом, так и осенью. Именно поэтому эта покупка вряд ли останется актуальной лишь на несколько недель.

Кстати, Зендея — не единственная, кто уже сделал ставку на этот оттенок. Дуа Липу тоже недавно заметили в бордовых балетках. После свадьбы и отдыха в Италии певица вернулась к работе, а фотографы запечатлели ее по дороге в студию. Для этого выхода она выбрала максимально непринужденный наряд: джинсовые шорты, базовую футболку и бейсболку, надетую козырьком назад.

Дуа Липа. Фото из Vogue

Именно обувь снова стала самой интересной деталью. Бордовые балетки она дополнила большой сумкой Chanel. Одним словом, этой осенью именно бордовые балетки претендуют на звание одного из самых универсальных вариантов обуви.

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