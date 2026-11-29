Красные ногти. Фото: magnific

Новогодний образ складывается из деталей, и маникюр среди них занимает далеко не последнее место. Если блестки, рисунки и яркий декор уже успели надоесть, стоит присмотреться к цветному покрытию. Этой зимой будут актуальны пять оттенков — от припыленного сиреневого до насыщенного карминового, которые подойдут и для праздничной ночи, и для обычных будней.

Новини.LIVE со ссылкой на El Universal расскажут, какие цвета лака стоит рассмотреть для новогоднего маникюра 2027 года и как выбрать покрытие под свой стиль.

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Какой маникюр сделать на Новый год 2027

Пастельно-сиреневый

Этот цвет понравится тем, кому привычный нюд кажется слишком скучным, а яркие лаки — слишком броскими. Пыльно-лиловый сочетает в себе розовые, фиолетовые и серые нотки. Стилисты советуют обратить внимание на этот оттенок как на один из вариантов зимнего маникюра. На коротких ногтях он выглядит аккуратно, а на более длинных можно попробовать перламутровые акценты. Впрочем, однотонное покрытие тоже заслуживает внимания: оно не будет отвлекать взгляд на себя даже в сочетании с выразительными украшениями.

Сиреневый цвет. Фото: Instagram

Глубокий фиолетовый

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Оттенок спелого баклажана — для тех, кому хочется темного маникюра, но черный лак уже надоел. Насыщенный фиолетовый заметен даже без рисунков и стразов. Он наиболее выразителен под глянцевым топом, который придает покрытию глубину. Такой цвет уместен не только на новогодней вечеринке. Его можно оставить на ногтях после праздников и носить с повседневной одеждой.

Фиолетовые ногти. Фото: Instagram

Кофейный эспрессо

Темно-коричневый лак напоминает крепкий кофе и станет находкой для поклонниц спокойной палитры. Он хорошо сочетается с молочными свитерами, бежевыми пальто и шоколадными аксессуарами. Если хочется сдержанного результата, можно выбрать матовое покрытие. Для новогоднего вечера лучше обратить внимание на глянцевое покрытие — на темно-коричневом фоне оно будет очень эффектным.

Коричневые ногти. Фото: Instagram

Карминно-красный

Красный лак давно стал одним из символов праздничного маникюра, но на этот раз можно отойти от привычного ярко-красного. Карминовый оттенок имеет винный подтон, поэтому будет выглядеть более насыщенно. Ему не нужны сложные рисунки или дополнительные украшения: достаточно ровного покрытия и красивого блеска. Этот вариант подойдет к вечернему платью, черному наряду или даже простому свитеру, если хочется добавить образу выразительный акцент.

Красные ногти. Фото: Instagram

Серо-голубой

Для тех, кто не хочет ограничиваться традиционными зимними цветами, есть приглушенный серо-голубой. В нем нет чрезмерной яркости, присущей насыщенному синему, поэтому покрытие не будет слишком заметным. Лучше всего оттенок раскрывается на коротких ногтях с сатиновым финишем. Он напоминает зимнее небо перед снегопадом и станет необычным дополнением к светлой или серой одежде.

Маникюр в серо-голубом дизайне. Фото: Instagram

Ранее мы писали о том, что после нескольких сезонов популярности коротких округлых ногтей в трендах маникюра появляется новая форма — сквовал. Она сочетает прямой край квадрата с мягко закругленными углами, благодаря чему ногти выглядят аккуратно и не мешают в повседневных делах. В 2027 году эта форма может потеснить привычные квадрат и овал.

Также мы сообщали, действительно ли яркий маникюр привлекает больше внимания, чем сдержанный нюд. Исследователи решили выяснить, какие ногти люди считают самыми привлекательными, и проверили не только цвета лака, но и длину ногтевой пластины. Результаты эксперимента оказались несколько неожиданными: самые высокие оценки получили варианты, которые сложно назвать очевидными фаворитами.