Червоні нігті. Фото: magnific

Новорічний образ складається з деталей, і манікюр серед них займає далеко не останнє місце. Якщо блискітки, малюнки та яскравий декор вже встигли набриднути, варто придивитися до кольорового покриття. Цієї зими цікавий вигляд матимуть п'ять відтінків — від припиленого бузкового до насиченого кармінного, які підійдуть і для святкової ночі, і для звичайних буднів.

Новини.LIVE з посиланням на El Universal розповість, які кольори лаку варто розглянути для новорічного манікюру 2027 року та як обрати покриття під свій стиль.

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Який манікюр зробити на Новий рік 2027

Пастельно-бузковий

Цей колір сподобається тим, кому звичний нюд здається надто нудним, а яскраві лаки — занадто помітними. Пильно-бузковий поєднує рожеві, фіолетові та сірі нотки. Стилісти радять звернути увагу на цей відтінок як на один із варіантів зимового манікюру. На коротких нігтях він має акуратний вигляд, а на довших можна спробувати перлинні акценти. Втім, однотонне покриття теж заслуговує на увагу: воно не перетягуватиме погляд на себе навіть у поєднанні з виразними прикрасами.

Бузковий колір. Фото: Instagram

Глибокий фіолетовий

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Відтінок стиглого баклажана — для тих, кому хочеться темного манікюру, але чорний лак уже набрид. Насичений фіолетовий помітний навіть без малюнків і стразів. Він найбільше виразний під глянцевим топом, який додає покриттю глибини. Такий колір доречний не лише на новорічній вечірці. Його можна залишити на нігтях після свят і носити з повсякденним одягом.

Фіолетові нігті. Фото: Instagram

Кавовий еспресо

Темно-коричневий лак нагадує міцну каву й стане знахідкою для прихильниць спокійної палітри. Він пасує до молочних светрів, бежевих пальт і шоколадних аксесуарів. Якщо хочеться стриманого результату, можна обрати матове покриття. Для новорічного вечора краще придивитися до глянцю — на темному коричневому він буде дуже ефектним.

Коричневі нігті. Фото: Instagram

Кармінно-червоний

Червоний лак давно став одним із символів святкового манікюру, але цього разу можна відійти від звичного яскраво-червоного. Кармінний відтінок має винний підтон, тому буде мати насиченіший вигляд. Йому не потрібні складні малюнки чи додаткові прикраси: достатньо рівного покриття та красивого блиску. Цей варіант підійде до вечірньої сукні, чорного вбрання або навіть простого светра, якщо хочеться додати образу виразного акценту.

Червоні нігті. Фото: Instagram

Сіро-блакитний

Для тих, хто не хоче обмежуватися традиційними зимовими кольорами, є приглушений сіро-блакитний. У ньому немає надмірної яскравості, властивої насиченому синьому, тому покриття не буде надто помітним. Найкраще відтінок розкривається на коротких нігтях із сатиновим фінішем. Він нагадує зимове небо перед снігопадом і стане незвичним доповненням до світлого або сірого одягу.

Манікюр в сіро-блакитному дизайні. Фото: Instagram

Раніше ми писали про те, що після кількох сезонів популярності коротких округлих нігтів у трендах манікюру з’являється нова форма — сквовал. Вона поєднує прямий край квадрата з м’яко заокругленими кутами, завдяки чому нігті мають акуратний вигляд і не заважають у повсякденних справах. У 2027 році ця форма може потіснити звичні квадрат і овал.

Також ми повідомляли, чи справді яскравий манікюр привертає більше уваги, ніж стриманий нюд. Дослідники вирішили з’ясувати, які нігті люди вважають найпривабливішими, і перевірили не лише кольори лаку, а й довжину нігтьової пластини. Результати експерименту виявилися дещо несподіваними: найвищі оцінки отримали варіанти, які складно назвати очевидними фаворитами.