Кофе, шоколад, корица. Фото: magnific

Запах Kinder Bueno легко узнать по сочетанию молочного шоколада, нежного крема и сладкой начинки. Интересно, что подобные запахи можно найти не только среди десертов, но и в парфюмерии. Некоторые ароматы напоминают кондитерские изделия настолько, что невольно вспоминаешь любимые сладости.

Новини.LIVE расскажет о тех, на которые стоит обратить внимание.

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Сладкие духи с ароматом конфет

Lattafa Eclaire

Аромат, который нередко сравнивают с такими сладостями, как Kinder Bueno. В нем чувствуется знакомая гурманская история: молочная нежность, карамельная сладость и ваниль, которые вместе напоминают десерт с густой кремовой начинкой.

Название Eclaire отсылает к французскому эклеру, и такая ассоциация здесь вполне уместна. Аромат не пытается казаться свежим или цитрусовым — его характер заключается именно в сладком, почти съедобном звучании. Это вариант для тех, кому нравится оставлять после себя теплый ванильно-карамельный шлейф.

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Giardini Di Toscana Bianco Latte

Bianco Latte часто упоминают среди парфюмов для любителей сладких гурманских ароматов. Его композиция построена вокруг карамели, меда, ванили и мускуса. Все это создает ощущение теплого молочного десерта, в котором есть и сливочная нежность, и выраженная сладость.

Если Lattafa Eclaire напоминает кремовую начинку пирожного, то Bianco Latte можно представить как карамельный десерт с большим количеством молока и ванили. Это парфюмированная вода унисекс, поэтому ее выбирают не только женщины. В то же время аромат довольно насыщенный: тем, кто привык к цветочным композициям, такая сладость может показаться необычной.

Attar Collection Crystal Love for Her

В Crystal Love for Her шоколадное настроение ощущается несколько иначе. Здесь на первый план выходят сладкие гурманские оттенки, ваниль и белый мускус. Вместе они создают приятное звучание, которое легко представить рядом с чашкой горячего шоколада. Интересно, что за романтическим названием аромата стоит легенда о Лейле и Кейсе, арабском поэте, которого называли Меджнуном. Их история любви стала вдохновением для создания композиции. Crystal Love for Her подойдет тем, кому хочется не просто сладкого аромата, а более насыщенного, восточного характера с шоколадными и ванильными ассоциациями.

Все три аромата обладают собственным характером, но их объединяет любовь к сладким запахам. Если хочется найти духи, которые будут напоминать любимые лакомства из детства, начать знакомство можно именно с них.

Ранее мы писали о том, что иногда аромат производит не самое лучшее впечатление уже после первых секунд: резко пахнет спиртом, кажется слишком сладким или почти не меняется на коже. Такие нюансы могут сделать даже приятную композицию дешевле на слух. Давайте разберемся, какие особенности парфюмов чаще всего создают такое впечатление и почему цена флакона не всегда имеет значение.

Также Новини.LIVE сообщали, что миндаль в духах может пахнуть совершенно по-разному: от нежного сладкого крема до горьковатого ореха с выразительным характером. Эта нота придает композициям глубину и часто делает их заметными даже после того, как человек уже покинул комнату. Пять ароматов с миндалем, шлейф которых сложно не заметить.