Кава, шоколад, кориця. Фото: magnific

Запах Kinder Bueno легко впізнати за поєднанням молочного шоколаду, ніжного крему та солодкої начинки. Цікаво, що подібні запахи можна знайти не лише серед десертів, а й у парфумерії. Деякі аромати нагадують кондитерські вироби настільки, що мимоволі згадуєш улюблені солодощі.

Новини.LIVE розповість про ті, на які варто звернути увагу.

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Солодкі парфуми з ароматом цукерок

Lattafa Eclaire

Аромат, що нерідко порівнюють із солодощами на кшталт Kinder Bueno. У ньому відчувається знайома гурманська історія: молочна ніжність, карамельна солодкість і ваніль, які разом нагадують десерт із густою кремовою начинкою.

Назва Eclaire відсилає до французького еклера, і така асоціація тут цілком доречна. Аромат не намагається здаватися свіжим чи цитрусовим — його характер саме в солодкому, майже їстівному звучанні. Це варіант для тих, кому подобається залишати після себе теплий ванільно-карамельний шлейф.

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Giardini Di Toscana Bianco Latte

Bianco Latte часто згадують серед парфумів для любителів солодких гурманських ароматів. Його композиція побудована навколо карамелі, меду, ванілі та мускусу. Усе це створює відчуття теплого молочного десерту, у якому є і вершкова ніжність, і виразна солодкість.

Якщо Lattafa Eclaire нагадує кремову начинку тістечка, то Bianco Latte можна уявити як карамельний десерт із великою кількістю молока та ванілі. Це парфумована вода унісекс, тому її обирають не лише жінки. Водночас аромат досить насичений: тим, хто звик до квіткових композицій, така солодкість може здатися незвичною.

Attar Collection Crystal Love for Her

У Crystal Love for Her шоколадний настрій відчувається дещо інакше. Тут на перший план виходять солодкі гурманські відтінки, ваніль і білий мускус. Разом вони створюють приємне звучання, яке легко уявити поруч із чашкою гарячого шоколаду. Цікаво, що за романтичною назвою аромату стоїть легенда про Лейлу та Кейса, арабського поета, якого називали Меджнуном. Їхня історія кохання стала натхненням для створення композиції. Crystal Love for Her підійде тим, кому хочеться не просто солодкого запаху, а більш насиченого, східного характеру з шоколадними та ванільними асоціаціями.

Усі три аромати мають власний характер, але їх об'єднує любов до солодких запахів. Якщо хочеться знайти парфуми, які нагадуватимуть улюблені ласощі з дитинства, почати знайомство можна саме з них.

Раніше ми писали про те, що іноді аромат справляє не найкраще враження вже після перших секунд: різко пахне спиртом, здається надто солодким або майже не змінюється на шкірі. Такі нюанси можуть зробити навіть приємну композицію дешевшою на слух. Розберімося, які особливості парфумів найчастіше створюють таке враження і чому ціна флакона не завжди має значення.

Також Новини.LIVE повідомляли, що мигдаль у парфумах може пахнути зовсім по-різному: від ніжного солодкого крему до гіркуватого горіха з виразним характером. Ця нота додає композиціям глибини й часто робить їх помітними навіть після того, як людина вже залишила кімнату. П’ять ароматів із мигдалем, шлейф яких складно не помітити.