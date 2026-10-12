Подойдет не только черный лак: 5 идей маникюра на Хэллоуин с привидениями, тыквами и паутиной

Атрибутика Хэллоуина. Фото: magnific

Для маникюра на Хэллоуин не обязательно выбирать черный лак и рисовать черепа на каждом ногте. Праздничный дизайн можно сделать игривым, немного жутковатым или сдержанным — в зависимости от того, какие цвета и рисунки вам по душе. В целом, для такого случая есть пять идей, которые помогут добавить хэлловинского настроения к образу.

Новини.LIVE расскажет об этих идеях подробнее.

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Какой маникюр сделать на Хэллоуин

Маникюр с привидениями

На молочной или даже черной основе такие рисунки будут выглядеть аккуратно, а черные точки вместо глаз придадут им характер. Можно нарисовать призраков на всех ногтях или оставить большинство однотонными, украсив лишь два-три пальца.

Призраки в дизайне маникюра. Фото из Instagram

Такой вариант подойдет тем, кто не хочет слишком яркого дизайна. Он будет уместен и с костюмом на тематическую вечеринку, и с обычной повседневной одеждой.

Оранжевые тыквы

Тыквы — один из символов Хэллоуина, поэтому без них трудно представить праздничный маникюр. В качестве основы можно выбрать молочный, бежевый или темно-коричневый лак, а на нескольких ногтях нарисовать маленькие оранжевые тыквочки с зелеными хвостиками.

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Для более выразительного дизайна попробуйте сочетать тыквы с оранжевым покрытием или добавить тонкие черные линии. А для минималистичного маникюра хватит одного небольшого рисунка на безымянном пальце.

Маникюр с тыквой. Фото из Instagram

Паутина

Тонкие линии паутины — еще одна идея для тех, кто любит хэллоуинскую эстетику. Рисунок можно выполнить черным лаком на прозрачной или молочной основе. Другой вариант — темно-фиолетовое покрытие с паутиной серебристого цвета.

Яркий маникюр с паутиной. Фото из Instagram

Капли крови

Для тех, кому милые привидения и тыквочки кажутся слишком детскими, подойдет дизайн с красными каплями. На молочном, белом или прозрачном фоне красный лак создает выразительный контраст и напоминает деталь из фильма ужасов. Можно ограничиться несколькими капельками у кончиков ногтей или сделать их центральным элементом дизайна.

Капли крови в маникюре. Фото из Instagram

Кости и пламя

Хэллоуин — повод попробовать рисунки, на которые в другие дни может не хватить смелости. Например, украсить ногти белыми костями, маленькими черепами или языками пламени. В качестве основы подойдет черный лак, а если хочется менее мрачного результата — молочный или насыщенный бордовый.

Не обязательно сочетать все рисунки в одном дизайне. Можно оставить череп на одном ногте, пламя нарисовать на другом, а остальные покрыть однотонным лаком.

Дизайн с пламенем. Фото из Instagram

Такой маникюр подойдет к кожаной куртке, темной одежде и образу для хэллоуинской вечеринки.

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