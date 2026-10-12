Підійде не лише чорний лак: 5 ідей манікюру на Геловін із привидами, гарбузами та павутинням

Атрибутика Геловіна. Фото: magnific

Для манікюру на Геловін не обов’язково обирати чорний лак і малювати черепи на кожному нігті. Святковий дизайн можна зробити грайливим, трохи моторошним або стриманим — залежно від того, які кольори й малюнки вам до вподоби. В цілому, на такий випадок є п’ять ідей, які допоможуть додати геловінського настрою до образу.

Новини.LIVE розповість про ці ідеї детальніше.

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Який манікюр зробити на Геловін

Манікюр із привидами

На молочній або навіть чорній основі такі малюнки будуть мати акуратний вигляд, а чорні крапки замість очей додадуть їм характеру. Можна намалювати привидів на всіх нігтях або залишити більшість однотонними, прикрасивши лише два-три пальці.

Привиди в дизайні манікюрі. Фото з Instagram

Такий варіант підійде тим, хто не хоче надто яскравого дизайну. Він пасуватиме і до костюма на тематичну вечірку, і до звичайного повсякденного одягу.

Помаранчеві гарбузики

Гарбузи — один із символів Геловіну, тому без них важко уявити святковий манікюр. Для основи можна обрати молочний, бежевий або темно-коричневий лак, а на кількох нігтях намалювати маленькі помаранчеві гарбузики із зеленими хвостиками.

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Для більш виразного дизайну спробуйте поєднати гарбузи з помаранчевим покриттям або додати тонкі чорні лінії. А для мінімалістичного манікюру вистачить одного невеликого малюнка на безіменному пальці.

Манікюр з гарбузом. Фото з Instagram

Павутиння

Тонкі лінії павутиння — ще одна ідея для тих, хто любить геловінську естетику. Малюнок можна виконати чорним лаком на прозорій або молочній основі. Інший варіант — темно-фіолетове покриття з павутинням сріблястого кольору.

Яскравий манікюр з павутинням. Фото з Instagram

Краплини крові

Для тих, кому милі привиди й гарбузики здаються надто дитячими, підійде дизайн із червоними краплинами. На молочному, білому або прозорому тлі червоний лак створює виразний контраст і нагадує деталь із фільму жахів. Можна обмежитися кількома краплинами біля кінчиків нігтів або зробити їх центральним елементом дизайну.

Краплини крові в манікюрі. Фото з Instagram

Кістки та полум’я

Геловін — привід спробувати малюнки, на які в інші дні може не вистачити сміливості. Наприклад, прикрасити нігті білими кістками, маленькими черепами або язиками полум’я. Для основи підійде чорний лак, а якщо хочеться менш похмурого результату — молочний чи насичений бордовий.

Не обов’язково поєднувати всі малюнки в одному дизайні. Можна залишити череп на одному нігті, полум’я намалювати на іншому, а решту покрити однотонним лаком.

Дизайн з полум'ям. Фото з Instagram

Такий манікюр пасуватиме до шкіряної куртки, темного одягу та образу для геловінської вечірки.

Раніше ми писали про відтінки манікюру, які залишаються популярними восени. Та колір лаку може не лише доповнювати образ, а й візуально змінювати форму нігтів. Є кілька відтінків і дизайнів, завдяки яким короткі нігті здаються довшими без нарощування.

Також Новини.LIVE повідомляли про відтінки манікюру, які пасують до осіннього гардероба. Серед менш звичних варіантів — Earl Grey, холодний сірий колір із блакитним, зеленим або лавандовим підтоном. Його назвали на честь популярного чаю, а на нігтях він має стриманий вигляд і відрізняється від звичних осінніх бордових та коричневих відтінків.