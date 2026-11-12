Наталья Могилевская. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская не очень любит экспериментировать с прическами, поэтому ее почти всегда можно увидеть с привычной прической — длинными объемными локонами и теплыми оттенками. В то же время в ее образе есть деталь, заслуживающая внимания, — техника окрашивания, напоминающая бронд с переходами в стиле балаяжа или шатуша. Такой вариант стоит взять на заметку тем, кто не хочет становиться полностью блондинкой.

Новини.LIVE расскажет подробнее об этой технике окрашивания.

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Техника окрашивания волос, как у Натальи Могилевской

В прическе певицы нет одного равномерного цвета от корней до кончиков. У корней сохраняется более темный русый оттенок, а ближе к длине появляются более светлые пряди медового, карамельного и песочного цветов. Они не образуют четких полос, а постепенно переходят одна в другую.

Такой результат можно получить с помощью балаяжа или шатуша. Это разные техники окрашивания, но обе позволяют избежать эффекта сплошного осветления. Колорист работает с отдельными прядями, меняя интенсивность цвета по длине. Благодаря этому волосы выглядят так, будто их слегка осветлило солнце.

Особую роль играют более светлые пряди у лица. Они привлекают внимание к чертам лица и придают прическе выразительность. А когда волосы закручены в крупные локоны, разница между оттенками становится более заметной: одни пряди кажутся светлее, другие остаются темными.

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Кому подойдет такая окраска

Бронд с теплыми отблесками может заинтересовать тех, кто хочет немного изменить цвет волос, но не готов к радикальному преображению. Он подойдет обладательницам русых и каштановых волос, которые хотят добавить светлые пряди, не становясь блондинками.

Подобные оттенки можно увидеть в прическах Дженнифер Энистон, Жизель Бюндхен и Джессики Альбы. Среди украинских артисток с теплыми многотональными окрасками неоднократно появлялись Тина Кароль и Настя Каменских.

Дженнифер Энистон со своей собакой. Фото: Instagram/jenniferaniston

Чем удобно такое окрашивание

Одна из причин популярности балаяжа и шатуша — отсутствие необходимости постоянно подкрашивать корни. Если мастер оставляет прикорневую зону более темной, граница между натуральными волосами и окрашенной длиной не бросается в глаза при отрастании. Поэтому коррекция обычно требуется реже, чем после полного осветления. Конкретный интервал зависит от исходного цвета, состояния волос и желаемого результата.

Кроме того, сочетание нескольких оттенков создает впечатление большей густоты. Лучше всего это заметно на волнистых волосах, где светлые пряди выделяются среди более темных. Впрочем, называть такое окрашивание полностью безопасным для волос не стоит. Осветленные участки все равно требуют ухода, в частности увлажнения и средств для окрашенных волос. А если пряди уже сухие или поврежденные, перед процедурой лучше проконсультироваться с колористом.

Прическа Натальи Могилевской — пример того, как несколько близких по тону оттенков могут изменить восприятие привычного цвета волос. Для такого эффекта не обязательно выбирать холодный блонд или кардинально менять длину: иногда достаточно правильно расставить светлые акценты.

Ранее мы писали о том, что дорогой вид волос зависит не столько от сложности окрашивания, сколько от правильно подобранного оттенка. Стилисты рекомендуют цвета, которые придают прядям глубину и блеск, не создают резкого контраста с корнями и не заставляют часто записываться к колористу.

Также Новини.LIVE сообщали, что медовый блонд, который Бейонсе сделала частью своего узнаваемого образа еще в 2000-х, снова набирает популярность. Его главное преимущество не только в теплом оттенке: благодаря плавному переходу к корням такое окрашивание дольше сохраняет ухоженный вид и также не требует частых коррекций.