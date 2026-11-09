Женщина красит волосы в салоне красоты. Фото: magnific

Не всем хочется кардинально менять цвет волос, осветлять пряди или регулярно подкрашивать отросшие корни. Поэтому этой осенью стилисты предлагают другой подход — окрашивание в нюдовые оттенки. Его суть заключается в том, чтобы не менять внешность до неузнаваемости, а сделать естественный цвет более выразительным, придать ему глубину и блеск.

Новини.LIVE со ссылкой на Who What Wear расскажут подробнее о преимуществах этой техники окрашивания.

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Как делают нюдовое окрашивание волос

Нюдовое окрашивание — это не отдельный цвет, а способ работы с оттенком. Колорист не пытается превратить брюнетку в блондинку или сделать из шатенки рыжеволосую. Вместо этого он берет за основу естественный цвет и добавляет к нему деликатные нюансы, которые освежают общий вид прически.

Например, на темно-русых волосах могут появиться едва заметные теплые отблески, а на каштановых — легкие шоколадные переливы. Для блондинок задача состоит в том, чтобы избежать плоского однотонного цвета и придать ему естественную глубину. Все это делается без резких полос, заметных переходов и контраста между корнями и длиной.

Именно поэтому результат не всегда можно сразу связать с работой колориста. Волосы просто выглядят более ухоженными, а их оттенок меняется в зависимости от освещения. Такой эффект создают с помощью тонких бликов, деликатного мелирования и салонного тонирования.

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Как выбрать оттенок и не испортить результат

Перед записью к мастеру не стоит ориентироваться только на фотографию знаменитости или картинку из Pinterest. Важны естественная база, предыдущие окрашивания, состояние длины и тон кожи.

Лучше объяснить колористу, какого результата вы хотите: чуть более светлых волос, более плавных переходов или более насыщенного естественного оттенка. Мастер уже подберет технику и сочетание тонов. Важно также учесть состояние волос: на пересушенных и поврежденных прядях даже удачно подобранный цвет не будет выглядеть так, как хотелось бы.

Нюдовый балаяж. Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Как ухаживать за волосами после окрашивания

Нюдовый оттенок не требует сложного домашнего ухода, но это не значит, что о волосах можно забыть после салона. Чтобы сохранить блеск и мягкость, стоит подобрать шампунь и кондиционер в соответствии с типом волос, регулярно использовать увлажняющую маску и не пренебрегать термозащитой перед сушкой феном или укладкой.

Отдельного внимания требует тон. Под воздействием частого мытья, горячей воды и солнца он постепенно меняется, поэтому время от времени может понадобиться салонное тонирование или процедура для блеска. Частоту таких визитов лучше согласовать с колористом.

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