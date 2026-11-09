Ни блонд, ни балаяж: какую новую окраску рекомендуют колористы
Не всем хочется кардинально менять цвет волос, осветлять пряди или регулярно подкрашивать отросшие корни. Поэтому этой осенью стилисты предлагают другой подход — окрашивание в нюдовые оттенки. Его суть заключается в том, чтобы не менять внешность до неузнаваемости, а сделать естественный цвет более выразительным, придать ему глубину и блеск.
Новини.LIVE со ссылкой на Who What Wear расскажут подробнее о преимуществах этой техники окрашивания.
Как делают нюдовое окрашивание волос
Нюдовое окрашивание — это не отдельный цвет, а способ работы с оттенком. Колорист не пытается превратить брюнетку в блондинку или сделать из шатенки рыжеволосую. Вместо этого он берет за основу естественный цвет и добавляет к нему деликатные нюансы, которые освежают общий вид прически.
Например, на темно-русых волосах могут появиться едва заметные теплые отблески, а на каштановых — легкие шоколадные переливы. Для блондинок задача состоит в том, чтобы избежать плоского однотонного цвета и придать ему естественную глубину. Все это делается без резких полос, заметных переходов и контраста между корнями и длиной.
Именно поэтому результат не всегда можно сразу связать с работой колориста. Волосы просто выглядят более ухоженными, а их оттенок меняется в зависимости от освещения. Такой эффект создают с помощью тонких бликов, деликатного мелирования и салонного тонирования.
Как выбрать оттенок и не испортить результат
Перед записью к мастеру не стоит ориентироваться только на фотографию знаменитости или картинку из Pinterest. Важны естественная база, предыдущие окрашивания, состояние длины и тон кожи.
Лучше объяснить колористу, какого результата вы хотите: чуть более светлых волос, более плавных переходов или более насыщенного естественного оттенка. Мастер уже подберет технику и сочетание тонов. Важно также учесть состояние волос: на пересушенных и поврежденных прядях даже удачно подобранный цвет не будет выглядеть так, как хотелось бы.
Как ухаживать за волосами после окрашивания
Нюдовый оттенок не требует сложного домашнего ухода, но это не значит, что о волосах можно забыть после салона. Чтобы сохранить блеск и мягкость, стоит подобрать шампунь и кондиционер в соответствии с типом волос, регулярно использовать увлажняющую маску и не пренебрегать термозащитой перед сушкой феном или укладкой.
Отдельного внимания требует тон. Под воздействием частого мытья, горячей воды и солнца он постепенно меняется, поэтому время от времени может понадобиться салонное тонирование или процедура для блеска. Частоту таких визитов лучше согласовать с колористом.
Ранее мы писали о четырех оттенках для окрашивания волос, создающих эффект ухоженной и дорогой прически. В тренде цвета, которые освежают образ, но не требуют резкой смены внешности и не заставляют ежемесячно посещать колориста.
Также Новини.LIVE сообщали, как скрыть отросшую седину, когда до следующего визита в салон еще далеко. Несколько простых приемов помогут замаскировать светлые корни за считанные минуты, не прибегая к повторному окрашиванию.