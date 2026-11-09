Жінка красить волосся у салоні краси. Фото: magnific

Не всім хочеться кардинально змінювати колір волосся, освітлювати пасма чи регулярно підфарбовувати відросле коріння. Тому цієї осені стилісти пропонують інший підхід — нюдове фарбування. Його задум у тому, щоб не змінювати зовнішність до невпізнання, а зробити природний колір виразнішим, додати йому глибини та блиску.

Новини.LIVE з посиланням на Who What Wear розповість більше про переваги цієї техніки фарбування.

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Як роблять нюдове фарбування волосся

Нюдове фарбування — це не окремий колір, а спосіб роботи з відтінком. Колорист не намагається перетворити брюнетку на блондинку чи зробити з шатенки рудоволосу. Натомість він бере за основу природний колір і додає до нього делікатні нюанси, які освіжають загальний вигляд зачіски.

Наприклад, на темно-русявому волоссі можуть з'явитися ледь помітні теплі відблиски, а каштановому — легкі шоколадні переливи. Для блондинок завдання полягає в тому, щоб уникнути плаского однотонного кольору та надати йому природної глибини. Усе це робиться без різких смуг, помітних переходів і контрасту між корінням та довжиною.

Саме тому результат не завжди можна відразу пов'язати з роботою колориста. Волосся просто має доглянутіший вигляд, а його відтінок змінюється залежно від освітлення. Такий ефект створюють за допомогою тонких відблисків, делікатного мелірування та салонного тонування.

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Як обрати відтінок і не зіпсувати результат

Перед записом до майстра не варто орієнтуватися лише на фотографію знаменитості чи картинку з Pinterest. Значення мають природна база, попередні фарбування, стан довжини та тон шкіри.

Краще пояснити колористу, якого результату хочеться: трохи світлішого волосся, м'якших переходів або більш насиченого природного відтінку. Майстер уже підбере техніку та поєднання тонів. Важливо також врахувати стан волосся: на пересушених і пошкоджених пасмах навіть вдало підібраний колір не матиме бажаного вигляду.

Нюдовий балаяж. Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Як доглядати за волоссям після фарбування

Нюдовий відтінок не потребує складного домашнього догляду, але це не означає, що про волосся можна забути після салону. Щоб зберегти блиск і м'якість, варто підібрати шампунь та кондиціонер відповідно до типу волосся, регулярно використовувати зволожувальну маску й не нехтувати термозахистом перед сушінням феном або укладанням.

Окремої уваги потребує тон. Під впливом частого миття, гарячої води та сонця він поступово змінюється, тому час від часу може знадобитися салонне тонування або процедура для блиску. Частоту таких візитів краще узгодити з колористом.

Раніше ми писали про чотири відтінки для фарбування волосся, що створюють ефект доглянутої та дорогої зачіски. У тренді кольори, які освіжають образ, але не потребують різкої зміни зовнішності й не змушують щомісяця відвідувати колориста.

Також Новини.LIVE повідомляли, як приховати відрослу сивину, коли до наступного візиту в салон ще далеко. Кілька простих прийомів допоможуть замаскувати світлі корені за лічені хвилини, не вдаючись до повторного фарбування.