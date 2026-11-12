Наталія Могилевська. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська не дуже любить експерименти з волоссям, тому її майже завжди можна побачити зі звичною зачіскою — довгими об’ємними локонами та теплими відтінками. Водночас у її образі є деталь, яка заслуговує на увагу, — техніка фарбування, яка нагадує бронд із переходами в стилі балаяжу або шатушу. Такий варіант варто взяти на замітку тим, хто не хоче ставати повністю блондинкою.

Новини.LIVE розповість детальніше про цю техніку фарбування.

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Техніка фарбування волосся, як у Наталії Могилевської

У зачісці співачки немає одного рівномірного кольору від коренів до кінчиків. Біля коренів зберігається темніший русявий відтінок, а ближче до довжини з'являються світліші пасма медового, карамельного та пісочного кольорів. Вони не утворюють чітких смуг, а поступово переходять одне в одне.

Такий результат можна отримати за допомогою балаяжу або шатушу. Це різні техніки фарбування, але обидві дають змогу уникнути ефекту суцільного освітлення. Колорист працює з окремими пасмами, змінюючи інтенсивність кольору по довжині. Завдяки цьому волосся має такий вигляд, ніби його трохи висвітлило сонце.

Окрему роль відіграють світліші пасма біля обличчя. Вони привертають увагу до рис і додають зачісці виразності. А коли волосся накручене у великі локони, різниця між відтінками стає помітнішою: одні пасма здаються світлішими, інші залишаються темними.

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Кому підійде таке фарбування

Бронд із теплими відблисками може зацікавити тих, хто хоче трохи змінити колір волосся, але не готовий до радикального перевтілення. Він підійде власницям русявого та каштанового волосся, які хочуть додати світлі пасма, не перетворюючись на блондинку.

Схожі відтінки можна побачити у зачісках Дженніфер Еністон, Жизель Бюндхен та Джессіки Альби. Серед українських артисток із теплими багатотональними фарбуваннями неодноразово з'являлися Тіна Кароль і Настя Каменських.

Дженніфер Еністон зі своєю собакою. Фото: Instagram/jenniferaniston

Чим зручне таке фарбування

Одна з причин популярності балаяжу та шатушу — відсутність потреби постійно підфарбовувати корені. Якщо майстер залишає прикореневу зону темнішою, межа між натуральним волоссям і фарбованою довжиною не впадає в очі під час відростання. Тому корекція зазвичай потрібна рідше, ніж після повного освітлення. Конкретний інтервал залежить від початкового кольору, стану волосся та бажаного результату.

Окрім цього, поєднання кількох відтінків створює враження більшої густоти. Найкраще це помітно на хвилястому волоссі, де світлі пасма виділяються серед темніших. Втім, називати таке фарбування цілком безпечним для волосся не варто. Освітлені ділянки все одно потребують догляду, зокрема зволоження та засобів для фарбованого волосся. А якщо пасма вже сухі або пошкоджені, перед процедурою краще порадитися з колористом.

Зачіска Наталії Могилевської — приклад того, як кілька близьких за тоном відтінків можуть змінити сприйняття звичного кольору волосся. Для такого ефекту не обов'язково обирати холодний блонд чи кардинально змінювати довжину: іноді достатньо правильно розставити світлі акценти.

Раніше ми писали про те, що дорогий вигляд волосся залежить не стільки від складності фарбування, скільки від правильно підібраного відтінку. Стилісти радять кольори, які додають пасмам глибини й блиску, не створюють різкого контрасту з коренями та не змушують часто записуватися до колориста.

Також Новини.LIVE повідомляли, що медовий блонд, який Бейонсе зробила частиною свого впізнаваного образу ще у 2000-х, знову набирає популярності. Його головна перевага не лише в теплому відтінку: завдяки плавному переходу до коренів таке фарбування довше зберігає охайний вигляд і теж не вимагає частих корекцій.