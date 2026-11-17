Девушка наносит крем на руки. Фото: magnific

Зимой кожа рук требует большего внимания, чем обычно. Холодный воздух на улице, сухость в помещениях из-за отопления и частое мытье могут привести к тому, что кожа станет стянутой, шероховатой, а иногда и покрытся болезненными трещинами. Чтобы не доводить кожу до такого состояния, стоит пересмотреть некоторые привычки и добавить в ежедневный уход простые процедуры.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Україна.

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Как ухаживать за руками в холодное время года

Обычного крема перед выходом из дома зимой может быть недостаточно. Важно не только увлажнять кожу, но и защищать ее от внешних раздражителей. Косметолог Ольга Позднякова назвала четыре рекомендации, которые помогут поддерживать кожу рук в надлежащем состоянии.

Наносите крем после мытья рук

Вода и моющие средства постепенно нарушают защитный барьер кожи. Поэтому не стоит ждать, пока появится ощущение стянутости. Держите крем возле раковины или на рабочем столе, чтобы пользоваться им после каждого мытья. В составе ищите глицерин и растительные масла, которые помогают удерживать влагу и смягчают кожу.

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Даже короткая прогулка в холодную ветреную погоду может усилить сухость. Перчатки создают дополнительный защитный слой и уменьшают контакт кожи с холодным воздухом. Отдельная пара понадобится для домашних дел: во время мытья посуды лучше пользоваться хозяйственными перчатками, чтобы избежать длительного контакта с водой и бытовой химией.

Добавляйте питательные процедуры

Раз в неделю можно делать домашнюю маску для рук или воспользоваться услугой парафинотерапии. Такие процедуры помогают смягчить огрубевшую кожу и уменьшить ощущение сухости. В то же время они не заменяют ежедневного использования крема.

Выбирайте деликатное очищение

Агрессивные моющие средства могут усугубить раздражение, если кожа уже пересушена. Лучше отдавать предпочтение мягким средствам для мытья рук и не использовать слишком горячую воду. Она смывает естественные липиды, которые помогают коже удерживать влагу.

Косметолог также советует хотя бы раз в неделю делать легкий массаж кистей. Для этого можно использовать крем или масло, уделяя особое внимание ладоням, пальцам и области вокруг ногтей. Еще один вариант ухода — ночная процедура. Перед сном нанесите на руки толстый слой крема, а сверху наденьте хлопковые перчатки. За ночь средство дольше будет контактировать с кожей, что будет кстати, если она стала шероховатой и потеряла мягкость.

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