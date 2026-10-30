Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Ботокс после 30: действительно ли это лучшее время для первых инъекций

Ботокс после 30: действительно ли это лучшее время для первых инъекций

Ua ru
30 октября 2026 15:34
С какого возраста можно делать ботокс: что нужно знать перед первой процедурой
Инъекция. Фото: magnific

Гладкая кожа на фотографиях часто кажется нормой, хотя в жизни лицо не бывает неподвижным и абсолютно без морщин. Из-за этого все больше девушек задумываются о ботоксе еще до появления заметных морщин. Но когда действительно стоит делать первые инъекции и есть ли смысл спешить с ними в молодом возрасте? У косметологов есть ответ на этот вопрос.

Новини.LIVE поделится интересной информацией по этому поводу.

Реклама

Когда стоит начинать делать инъекции ботокса

Ботулотоксин используют для коррекции мимических морщин, которые появляются из-за движений лицевых мышц. Например, это могут быть складки на лбу, между бровями или у внешних уголков глаз. Препарат временно ослабляет активность определенных мышц, поэтому заломы становятся менее заметными.

В косметологии нет универсального возраста, когда каждому человеку уже нужны такие уколы. У кого-то мимические морщины становятся заметными раньше, а у кого-то кожа долго остается гладкой даже при активной мимике. Поэтому ориентироваться только на цифру в паспорте не стоит.

Процедуры с ботулотоксином обычно назначаются совершеннолетним пациентам, то есть с 18 лет. В то же время это не означает, что после достижения совершеннолетия инъекции автоматически становятся необходимыми. Косметолог должен оценить состояние кожи, выраженность морщин, особенности мимики и возможные противопоказания.

Читайте также:

Если складки появляются только при улыбке или при поднятии бровей, это еще не означает, что нужно сразу записываться на процедуру. Мимические морщины — естественная часть работы лица, а их наличие не свидетельствует о том, что кожа стареет слишком быстро.

Можно ли делать ботокс до 18 лет

Если мимические морщины беспокоят девушку еще в подростковом возрасте, самостоятельно искать способ их устранить не стоит. Инъекции ботулотоксина имеют медицинские ограничения, а допустимый возраст зависит от конкретного препарата, показаний и официальной инструкции к нему.

Наличие одного из родителей само по себе не делает косметическую процедуру допустимой для несовершеннолетнего. Поэтому сначала нужно обратиться к врачу, который объяснит, есть ли вообще основания для такого вмешательства. В большинстве случаев спешить с инъекциями ради профилактики морщин в юном возрасте нет необходимости.

Что следует учесть перед первой инъекцией

Перед процедурой стоит обсудить с врачом не только желаемый результат, но и возможные побочные эффекты, противопоказания и продолжительность действия препарата. Эффект от ботулотоксина не является постоянным, поэтому для его поддержания иногда требуются повторные процедуры. При этом частота инъекций должна соответствовать рекомендациям врача, а не желанию как можно дольше сохранить неподвижный лоб.

Не менее важно проверить квалификацию специалиста и убедиться, что он использует зарегистрированный препарат. Слишком низкая цена, обещания полностью избавиться от морщин или предложение сделать уколы без предварительной консультации — повод поискать другого специалиста.

Вообще ухаживать за кожей можно начинать задолго до появления первых морщин: защищать лицо от солнца, использовать увлажняющие средства и не забывать о ежедневном уходе. А решение о ботоксе лучше принимать не на основе сравнения себя с отретушированными фотографиями, а после консультации с квалифицированным врачом. Ведь сама по себе гладкая кожа не является обязательным условием хорошего внешнего вида.

Ранее мы писали о том, как подобрать косметику под свой тип внешности. Но даже тональный крем, который кажется идеальным по цвету, может не совпадать с оттенком кожи. Чтобы понять, какие цвета подойдут именно вам, сначала нужно определить подтон кожи — это можно сделать дома с помощью трех простых проверок.

Также Новини.LIVE сообщали об уходе за кожей после 40 лет и способах сохранить ее упругость. На состояние лица влияют не только возраст и косметика, но и повседневные привычки. Курение, загар без SPF, избыток сладкого и недосыпание могут сказываться на состоянии кожи и способствовать появлению морщин.

красота интересные факты ботокс косметология уход за кожей
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации