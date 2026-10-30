С какого возраста можно делать ботокс: что нужно знать перед первой процедурой

Инъекция. Фото: magnific

Гладкая кожа на фотографиях часто кажется нормой, хотя в жизни лицо не бывает неподвижным и абсолютно без морщин. Из-за этого все больше девушек задумываются о ботоксе еще до появления заметных морщин. Но когда действительно стоит делать первые инъекции и есть ли смысл спешить с ними в молодом возрасте? У косметологов есть ответ на этот вопрос.

Новини.LIVE поделится интересной информацией по этому поводу.

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Когда стоит начинать делать инъекции ботокса

Ботулотоксин используют для коррекции мимических морщин, которые появляются из-за движений лицевых мышц. Например, это могут быть складки на лбу, между бровями или у внешних уголков глаз. Препарат временно ослабляет активность определенных мышц, поэтому заломы становятся менее заметными.

В косметологии нет универсального возраста, когда каждому человеку уже нужны такие уколы. У кого-то мимические морщины становятся заметными раньше, а у кого-то кожа долго остается гладкой даже при активной мимике. Поэтому ориентироваться только на цифру в паспорте не стоит.

Процедуры с ботулотоксином обычно назначаются совершеннолетним пациентам, то есть с 18 лет. В то же время это не означает, что после достижения совершеннолетия инъекции автоматически становятся необходимыми. Косметолог должен оценить состояние кожи, выраженность морщин, особенности мимики и возможные противопоказания.

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Если складки появляются только при улыбке или при поднятии бровей, это еще не означает, что нужно сразу записываться на процедуру. Мимические морщины — естественная часть работы лица, а их наличие не свидетельствует о том, что кожа стареет слишком быстро.

Можно ли делать ботокс до 18 лет

Если мимические морщины беспокоят девушку еще в подростковом возрасте, самостоятельно искать способ их устранить не стоит. Инъекции ботулотоксина имеют медицинские ограничения, а допустимый возраст зависит от конкретного препарата, показаний и официальной инструкции к нему.

Наличие одного из родителей само по себе не делает косметическую процедуру допустимой для несовершеннолетнего. Поэтому сначала нужно обратиться к врачу, который объяснит, есть ли вообще основания для такого вмешательства. В большинстве случаев спешить с инъекциями ради профилактики морщин в юном возрасте нет необходимости.

Что следует учесть перед первой инъекцией

Перед процедурой стоит обсудить с врачом не только желаемый результат, но и возможные побочные эффекты, противопоказания и продолжительность действия препарата. Эффект от ботулотоксина не является постоянным, поэтому для его поддержания иногда требуются повторные процедуры. При этом частота инъекций должна соответствовать рекомендациям врача, а не желанию как можно дольше сохранить неподвижный лоб.

Не менее важно проверить квалификацию специалиста и убедиться, что он использует зарегистрированный препарат. Слишком низкая цена, обещания полностью избавиться от морщин или предложение сделать уколы без предварительной консультации — повод поискать другого специалиста.

Вообще ухаживать за кожей можно начинать задолго до появления первых морщин: защищать лицо от солнца, использовать увлажняющие средства и не забывать о ежедневном уходе. А решение о ботоксе лучше принимать не на основе сравнения себя с отретушированными фотографиями, а после консультации с квалифицированным врачом. Ведь сама по себе гладкая кожа не является обязательным условием хорошего внешнего вида.

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