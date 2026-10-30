З якого віку можна колоти ботокс: що варто знати перед першою процедурою

Ін’єкція. Фото: magnific

Гладка шкіра на фото часто здається нормою, хоча в житті обличчя не буває нерухомим і без жодної складочки. Через це дедалі більше дівчат замислюються про ботокс ще до появи помітних зморшок. Але коли справді варто робити перші ін’єкції та чи є сенс поспішати з ними в молодому віці? У косметологів є відповідь на це питання.

Новини.LIVE поділиться цікавою інформацією з цього приводу.

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Коли варто починати робити ін’єкції ботоксу

Ботулотоксин використовують для корекції мімічних зморшок, які з’являються через рухи м’язів обличчя. Наприклад, це можуть бути складки на лобі, між бровами або біля зовнішніх кутиків очей. Препарат тимчасово послаблює активність певних м’язів, тому заломи стають менш помітними.

У косметології немає універсального віку, коли кожній людині вже потрібні такі уколи. У когось мімічні зморшки стають помітними раніше, а в когось шкіра довго залишається гладкою навіть за активної міміки. Тому орієнтуватися лише на цифру в паспорті не варто.

Процедури з ботулотоксином зазвичай розглядають для повнолітніх пацієнтів, тобто від 18 років. Водночас це не означає, що після повноліття ін’єкції автоматично стають необхідними. Косметолог має оцінити стан шкіри, вираженість зморшок, особливості міміки та можливі протипоказання.

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Якщо складки з’являються лише під час усмішки або підняття брів, це ще не означає, що потрібно одразу записуватися на процедуру. Мімічні лінії — природна частина роботи обличчя, а їхня наявність не свідчить про те, що шкіра старіє надто швидко.

Чи можна колоти ботокс до 18 років

Якщо мімічні зморшки турбують дівчину ще в підлітковому віці, самостійно шукати спосіб їх прибрати не варто. Ін’єкції ботулотоксину мають медичні обмеження, а допустимий вік залежить від конкретного препарату, показань та офіційної інструкції до нього.

Присутність одного з батьків сама по собі не робить косметичну процедуру дозволеною для неповнолітньої особи. Тому спочатку потрібно звернутися до лікаря, який пояснить, чи є взагалі підстави для такого втручання. У більшості випадків поспішати з ін’єкціями заради профілактики зморшок у юному віці немає потреби.

Що врахувати перед першою ін’єкцією

Перед процедурою варто обговорити з лікарем не лише бажаний результат, а й можливі побічні ефекти, протипоказання та тривалість дії препарату. Ефект від ботулотоксину не є постійним, тому для його підтримання іноді потрібні повторні процедури. Водночас частота ін’єкцій має відповідати рекомендаціям лікаря, а не бажанню якомога довше зберігати нерухоме чоло.

Не менш важливо перевірити кваліфікацію фахівця та переконатися, що він використовує зареєстрований препарат. Надто низька ціна, обіцянки повністю позбутися зморшок або пропозиція зробити уколи без попередньої консультації — привід пошукати іншого спеціаліста.

Взагалі починати догляд за шкірою можна задовго до появи перших зморшок: захищати обличчя від сонця, використовувати зволожувальні засоби та не забувати про щоденний догляд. А рішення щодо ботоксу краще приймати не через порівняння себе з відретушованими фотографіями, а після консультації з кваліфікованим лікарем. Адже сама по собі гладка шкіра не є обов’язковою умовою гарного вигляду.

Раніше ми писали про те, як підібрати косметику під свій тип зовнішності. Та навіть тональний крем, який здається ідеальним за кольором, може не збігатися з відтінком шкіри. Щоб зрозуміти, які кольори пасуватимуть саме вам, спочатку потрібно визначити підтон шкіри — це можна зробити вдома за допомогою трьох простих перевірок.

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