Дівчина наносить крем на руки. Фото: magnific

Взимку шкіра рук потребує більше уваги, ніж зазвичай. Холодне повітря на вулиці, сухість у приміщеннях через опалення та часте миття можуть залишати її стягнутою, шорсткою, а іноді й спричиняти болісні тріщини. Щоб не доводити до такого стану, варто переглянути кілька звичок і додати до щоденного догляду прості процедури.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

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Як доглядати за руками в холодну пору року

Звичайного крему перед виходом із дому взимку може бути недостатньо. Важливо не лише зволожувати шкіру, а й захищати її від зовнішніх подразників. Косметолог Ольга Позднякова назвала чотири рекомендації, які допоможуть підтримувати шкіру рук у належному стані.

Наносьте крем після миття рук

Вода та мийні засоби поступово порушують захисний бар'єр шкіри. Тому не варто чекати, поки з'явиться відчуття стягнутості. Тримайте крем біля раковини або на робочому столі, щоб користуватися ним після кожного миття. У складі шукайте гліцерин і рослинні олії, які допомагають утримувати вологу та пом'якшують шкіру.

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Навіть коротка прогулянка в холодну вітряну погоду може посилити сухість. Рукавички створюють додатковий захисний шар і зменшують контакт шкіри з холодним повітрям. Окрема пара знадобиться для домашніх справ: під час миття посуду краще користуватися господарськими рукавичками, щоб уникнути тривалого контакту з водою та побутовою хімією.

Додавайте живильні процедури

Раз на тиждень можна робити домашню маску для рук або скористатися послугою парафінотерапії. Такі процедури допомагають пом'якшити огрубілу шкіру та зменшити відчуття сухості. Водночас вони не замінюють щоденного використання крему.

Обирайте делікатне очищення

Агресивні мийні засоби здатні посилювати подразнення, якщо шкіра вже пересушена. Краще віддавати перевагу м'яким засобам для миття рук і не використовувати надто гарячу воду. Вона змиває природні ліпіди, які допомагають шкірі утримувати вологу.

Косметолог також радить хоча б раз на тиждень робити легкий масаж кистей. Для цього можна використати крем або олію, приділивши увагу долоням, пальцям і зоні навколо нігтів. Ще один варіант догляду — нічна процедура. Перед сном нанесіть на руки щільний шар крему, а зверху надягніть бавовняні рукавички. За ніч засіб довше контактуватиме зі шкірою, що буде доречно, якщо вона стала шорсткою та втратила м'якість.

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