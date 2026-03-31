Известные бренды в гардеробе Насти Половинкиной из "Холостяк-14"

Настя Половинкина. Кадр из видео

Участница 14 сезона шоу "Холостяк" Настя Половинкина — настоящая яркая личность с харизмой, которая мгновенно привлекает внимание. В частности, достоин внимания ее внешний вид и одежда.

Новини.LIVE расскажет, как журналистка Оксана Кучма побывала у нее в гостях и показала в выпуске "По домам" на Люкс ФМ звездную гардеробную — место, где рождается стиль Насти.

Какие бренды одежды носит Настя Половинкина

Блогер рассказала, что не любит, когда в спальне стоят шкафы для одежды, потому что ей больше по душе пространство и легкость в помещении. А вот стиль Насти сочетает все: пиджаки, худи, платья, джинсы и даже любимые каблуки. Особое внимание она уделяет апсайклингу — превращать старую одежду во что-то новое и стильное для нее настоящее хобби.

Что же из брендов? В гардеробе Насти можно найти худи от Balenciaga (цены стартуют от 15 тысяч гривен), Ttswtrs (от 7,5 тысяч), рубашки от Estro, платья от One by One (одно из них она даже надевала на знакомство с родителями в проекте "Холостяк"), а также джинсы от Zara и Levis.

А вот настоящим фетишем Насти является обувь. Их у блогера очень много, и предпочтение она отдает удобным моделям из масс-маркета, особенно Zara — ведь комфорт для нее не менее важен, чем стиль.

Читайте также:

Главное в образах Насти — это сочетание трендов с изюминкой, которую она добавляет своим подходом к апсайклингу и смелостью в выборе деталей. И хотя ее гардероб полон брендовых вещей, он оставляет ощущение живого, искреннего стиля, который можно легко повторить или взять за вдохновение.

