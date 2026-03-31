Відомі бренди в гардеробі Насті Половинкіної з "Холостяк-14"

Настя Половинкіна. Кадр з відео

Учасниця 14 сезону шоу "Холостяк" Настя Половинкіна — справжня яскрава особистість із харизмою, яка миттєво привертає увагу. Зокрема, вартий уваги її зовнішній вигляд та одяг.

Новини.LIVE розповість, як журналістка Оксана Кучма побувала у неї в гостях і показала у випуску "По хатах" на Люкс ФМ зіркову гардеробну — місце, де народжується стиль Насті.

Які бренди одягу носить Настя Половинкіна

Блогерка розповіла, що не любить, коли в спальні стоять шафи для одягу, бо їй більше до душі простір і легкість у приміщенні. А от стиль Насті поєднує все: піджаки, худі, сукні, джинси та навіть улюблені підбори. Особливу увагу вона приділяє апсайклінгу — перетворювати старий одяг у щось нове та стильне для неї справжнє хобі.

Що ж із брендів? В гардеробі Насті можна знайти худі від Balenciaga (ціни стартують від 15 тисяч гривень), Ttswtrs (від 7,5 тисяч), сорочки від Estro, сукні від One by One (одну з них вона навіть одягала на знайомство з батьками у проєкті "Холостяк"), а також джинси від Zara та Levis.

А от справжнім фетишем Насті є взуття. Їх у блогерки дуже багато, і перевагу вона надає зручним моделям із мас-маркету, особливо Zara — адже комфорт для неї не менш важливий за стиль.

Головне в образах Насті — це поєднання трендів із родзинкою, яку вона додає своїм підходом до апсайклінгу та сміливістю у виборі деталей. І хоча її гардероб сповнений брендових речей, він залишає відчуття живого, щирого стилю, який можна легко повторити або взяти за натхнення.

