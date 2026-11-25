Черная сумка. Фото: magnific

Новая GTA 6 заинтересовала не только геймеров, но и модную индустрию. Дизайнеры переосмыслили культовую сумку Hermes Birkin, добавив в нее яркие цвета, кристаллы и пейзажи в духе Vice City. Получилась сумка, которую трудно спутать с какой-либо другой, — и вряд ли она останется незамеченной даже среди коллекционеров люксовых вещей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Elle.

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Необычная сумка Hermes Birkin привлекла внимание

Над кастомизацией работали Moneybags x MB и Privе Porter. За основу взяли розовую Birkin, а ее привычный облик изменили до неузнаваемости. Здесь нет ни сдержанного декора, ни попыток сделать аксессуар незаметным. Наоборот, сумка напоминает кадр из игры, где яркие автомобили, пальмы, океан и неоновые цвета давно стали частью местного пейзажа.

Переднюю часть украшает розовый спортивный автомобиль, мчащийся вдоль побережья на фоне пальм и заката. Рисунок выложен кристаллами вручную, причем камнями покрыта практически вся поверхность сумки. Фиолетовые ручки и цветные переливы придают ей еще больше выразительности. На обратной стороне дизайнеры разместили скоростной катер, проплывающий мимо городских небоскребов.

В этой работе узнается именно атмосфера Vice City — солнечного, шумного города с роскошными автомобилями, дорогими вещами и немного преувеличенным гламуром. Birkin словно перенесли из виртуального мира в реальный, сохранив все его характерные детали. И это, пожалуй, самое интересное в замысле: вместо обычного логотипа или символики игры авторы воссоздали ее настроение.

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Сумку изготовили в единственном экземпляре. Это не официальный релиз Hermes и не новая модель бренда, а индивидуальная работа с уже существующим аксессуаром. Поэтому перед нами скорее коллекционный арт-объект, чем вещь серийного производства.

Ранее мы писали о том, что сумка часто становится той деталью, которая задает настроение всему наряду. С джинсами и свитером хочется носить одну модель, с пальто — совсем другую, а иногда нужна сумка, в которую поместится все необходимое на день. В этом сезоне дизайнеры предлагают немало интересных вариантов, и среди них есть модели, которые стоит рассмотреть для своего гардероба.

Также мы сообщали, что модные сумки меняются от сезона к сезону, но некоторые модели не спешат исчезать из гардеробов. Сумка-багет — одна из них: компактная, вытянутая, с короткой ручкой, она подходит и к джинсам с жакетом, и к пальто, и к вечернему наряду. Ее давно перестали воспринимать как тренд на один сезон, поэтому в 2026–2027 годах она остается удачным выбором для тех, кто ищет сумку на разные случаи.