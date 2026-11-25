Чорна сумка. Фото: magnific

Нова GTA 6 дісталася не лише геймерів, а й модної індустрії. Дизайнери переосмислили культову Hermes Birkin, додавши їй яскравих кольорів, кристалів і пейзажів у дусі Vice City. Вийшла сумка, яку важко сплутати з будь-якою іншою, — і навряд чи вона залишиться непоміченою навіть серед колекціонерів люксу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Elle.

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Незвичайна Hermes Birkin привернула увагу

Над кастомізацією працювали Moneybags x MB та Privе Porter. За основу взяли рожеву Birkin, а її звичний вигляд змінили до невпізнання. Тут немає ані стриманого декору, ані спроб зробити аксесуар непомітним. Навпаки, сумка нагадує кадр із гри, де яскраві автомобілі, пальми, океан і неонові кольори давно стали частиною місцевого пейзажу.

Передню частину прикрашає рожевий спортивний автомобіль, що мчить уздовж узбережжя на тлі пальм і заходу сонця. Малюнок виклали кристалами вручну, причому камінням вкрили практично всю поверхню сумки. Фіолетові ручки та кольорові переливи додають їй ще більше виразності. На звороті дизайнери розмістили швидкісний катер, який проходить повз міські хмарочоси.

У цій роботі впізнається саме атмосфера Vice City — сонячного, галасливого міста з розкішними автомобілями, дорогими речами та трохи перебільшеним гламуром. Birkin ніби перенесли з віртуального світу у реальний, залишивши всі його характерні деталі. І це, мабуть, найцікавіше в задумі: замість звичайного логотипа чи символіки гри автори відтворили її настрій.

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Раніше ми писали про те, що сумка часто стає тією деталлю, яка задає настрій усьому вбранню. З джинсами й светром хочеться носити одну модель, до пальта — зовсім іншу, а іноді потрібна сумка, в яку поміститься все необхідне на день. Цього сезону дизайнери пропонують чимало цікавих варіантів, і серед них є моделі, які варто розглянути для свого гардеробу.

Також ми повідомляли, що модні сумки змінюються від сезону до сезону, але деякі моделі не поспішають зникати з гардеробів. Сумка-багет — одна з них: компактна, витягнута, з короткою ручкою, вона пасує і до джинсів із жакетом, і до пальта, і до вечірнього вбрання. Її давно перестали сприймати як тренд на один сезон, тож у 2026–2027 роках вона залишається вдалим вибором для тих, хто шукає сумку на різні випадки.