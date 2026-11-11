Молодая девушка держит в руках флакон с духами. Фото: magnific

Летом хочется свежести и легкости, а зимой многие достают с полки духи, которые в теплую погоду казались слишком сладкими или насыщенными. Холодный сезон позволяет по-новому взглянуть на знакомые ароматы. В это время лучше всего раскрываются ароматы с нотами ванили, специй, кофе и древесины.

В подборке Новини.LIVE — пять женских парфюмов, которые могут стать удачным выбором для зимних дней.

Реклама

Чем зимние духи отличаются от летних

Наверняка вы замечали, что один и тот же парфюм летом и зимой воспринимается по-разному. В жару сладкие и насыщенные ароматы быстро надоедают, а иногда даже становятся слишком навязчивыми. Поэтому для лета чаще выбирают цитрусовые, свежие, зеленые и легкие цветочные ароматы.

С приходом холодов предпочтения часто меняются. Хочется чего-то с нотами ванили, кофе, специй, мускуса или табака. Ведь именно такие ароматы ассоциируются с уютом и нередко оставляют заметный след на одежде и волосах.

Однако делить духи на зимние и летние по строгим правилам не стоит. Все зависит от того, насколько насыщенные ароматы вам нравятся и куда вы собираетесь их носить. Даже свежий цитрусовый аромат может стать любимым зимой, а сладкий ванильный — сопровождать вас летом.

Читайте также:

Какие женские духи выбрать на зиму

Dolce & Gabbana The Only One Eau de Parfum

Этот парфюм понравится тем, кто любит цветочные ароматы со сладкими оттенками. В нем чувствуются фиалка и бергамот, а сам аромат оставляет яркое и почти незабываемое впечатление. The Only One можно приберечь для вечерних встреч или дней, когда обычного свежего парфюма уже недостаточно.

Jimmy Choo Fever

Здесь к фруктовым и цветочным нотам добавляется кофе. Благодаря этому Jimmy Choo Fever не напоминает обычные сладкие цветочные духи. Он придется по душе женщинам, которые любят насыщенные ароматы с кофейными оттенками и не боятся, когда духи привлекают внимание.

Giorgio Armani Sì

Не всем нравятся духи, в которых преобладают ваниль и сладкие ноты. Для тех, кто ищет что-то другое, стоит присмотреться к Giorgio Armani Sì. В нем есть черная смородина, белая фрезия, роза, пачули и мускус. Фруктовые ноты здесь дополняют цветочные и древесные оттенки, поэтому аромат получается в меру сладковатым.

Yves Saint Laurent Opium Rouge Fatal

Этот вариант для тех, кому нравятся насыщенные, сладкие и немного пряные ароматы. Сначала ощущаются цитрусовые ноты и ландыш, затем раскрываются жасмин и мирра. Завершает аромат ваниль. Opium Rouge Fatal подойдет тем, кто не ищет незаметный парфюм на каждый день.

Tom Ford Tobacco Vanille

Табак и ваниль — сочетание, которое сразу выделяет этот парфюм среди других. К ним добавляются пряные и древесные ноты, благодаря которым аромат получается насыщенным и сладким, но не похожим на десерт. Tobacco Vanille стоит попробовать тем, кто любит духи с выраженным шлейфом. Правда, с количеством распылений лучше не перебарщивать.

Как наносить духи зимой

В холодное время года духи можно наносить на шею, запястья и участки кожи, которые прикрывает одежда. Но есть нюанс: не растирайте запястья друг о друга после нанесения. Это может повлиять на то, как будет раскрываться аромат.

Еще один совет — перед нанесением духов нанесите на кожу немного крема без запаха. На увлажненной коже аромат может держаться дольше, чем на сухой. И не спешите добавлять еще несколько брызг, когда выходите на мороз. На улице парфюм может казаться едва уловимым, но в теплом помещении его запах станет гораздо выразительнее. Поэтому лучше начать с небольшого количества: окружающие должны чувствовать ваш парфюм, а не входить в комнату вместе с ним.

Ранее мы писали о том, какие духи звучат дорого, но доступны по цене. Среди ароматов известных брендов есть немало хороших вариантов, которые не затеряются на фоне люксовых флаконов. Иногда именно такие находки становятся теми духами, к которым хочется возвращаться.

Также Новини.LIVE сообщали, что не всегда можно объяснить, почему один аромат кажется изысканным, а другой — дешевым. И дело не обязательно в стоимости: слишком резкий запах спирта, приторная сладость или неестественные фруктовые ноты могут испортить впечатление от духов. Есть несколько характерных признаков, на которые стоит обратить внимание при выборе.