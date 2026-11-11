Молода дівчина тримає в руках флакон з парфумами. Фото: magnific

Влітку хочеться свіжості й легкості, а взимку багато хто дістає з полиці парфуми, які в теплу погоду здавалися надто солодкими або насиченими. Холодний сезон дає змогу по-іншому поглянути на знайомі аромати. У цей час найкраще розкриваються запахи з нотами ванілі, спецій, кави та деревини.

У добірці Новини.LIVE — п'ять жіночих парфумів, які можуть стати вдалим вибором для зимових днів.

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Чим зимові парфуми відрізняються від літніх

Напевно, ви помічали, що один і той самий парфум влітку та взимку сприймається по-різному. У спеку солодкі й насичені запахи швидко набридають, а іноді навіть стають надто нав'язливими. Тому для літа частіше обирають цитрусові, свіжі, зелені та легкі квіткові аромати.

З приходом холодів уподобання часто змінюються. Хочеться чогось з нотами ванілі, кави, спецій, мускусу або тютюну. Адже саме такі запахи асоціюються із затишком і нерідко залишають помітний слід на одязі та волоссі.

Однак ділити парфуми на зимові й літні за суворими правилами не варто. Усе залежить від того, наскільки насичені запахи вам подобаються і куди ви збираєтеся їх носити. Навіть свіжий цитрусовий аромат може стати улюбленим узимку, а солодкий ванільний — супроводжувати вас влітку.

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Dolce & Gabbana The Only One Eau de Parfum

Цей парфум сподобається тим, хто любить квіткові запахи з солодкими відтінками. У ньому відчуваються фіалка та бергамот, а сам аромат залишає виразне і майже незабутнє враження. The Only One можна залишити для вечірніх зустрічей або днів, коли звичайного свіжого парфюму вже недостатньо.

Jimmy Choo Fever

Тут до фруктових і квіткових нот додається кава. Завдяки цьому Jimmy Choo Fever не нагадує звичайний солодкий квітковий парфум. Він припаде до душі жінкам, які люблять насичені запахи з кавовими відтінками та не бояться, коли парфум привертає увагу.

Giorgio Armani Sì

Не всім подобаються парфуми, у яких переважають ваніль і солодкі ноти. Для тих, хто шукає щось інше, можна придивитися до Giorgio Armani Sì. У ньому є чорна смородина, біла фрезія, троянда, пачулі та мускус. Фруктові ноти тут доповнюють квіткові й деревні відтінки, тому аромат є в міру солодкуватим.

Yves Saint Laurent Opium Rouge Fatal

Цей варіант для тих, кому до вподоби насичені, солодкі та трохи пряні запахи. Спочатку відчуваються цитрусові ноти й конвалія, далі розкриваються жасмин і мирра. Завершує аромат ваніль. Opium Rouge Fatal підійде тим, хто не шукає непомітний парфум на кожен день.

Tom Ford Tobacco Vanille

Тютюн і ваніль — поєднання, яке одразу вирізняє цей парфум серед інших. До них додаються пряні та деревні ноти, завдяки яким аромат виходить насиченим і солодким, але не схожим на десерт. Tobacco Vanille варто спробувати тим, хто любить парфуми з виразним шлейфом. Щоправда, з кількістю розпилень краще не переборщувати.

Як наносити парфуми взимку

У холодну пору року парфум можна наносити на шию, зап'ястя та ділянки шкіри, які прикриває одяг. Але є нюанс: не розтирайте зап'ястя одне об одне після нанесення. Це може вплинути на те, як розкриватиметься запах.

Ще одна порада — перед парфумуванням нанести на шкіру трохи крему без запаху. На зволоженій шкірі аромат може триматися довше, ніж на сухій. І не поспішайте додавати ще кілька розпилень, коли виходите на мороз. Надворі парфум може здаватися ледь відчутним, але в теплому приміщенні його запах стане набагато виразнішим. Тому краще почати з невеликої кількості: оточення має відчувати ваш парфум, а не заходити в кімнату разом із ним.

Раніше ми писали про те, які парфуми звучать дорого, але є доступними по ціні. Серед ароматів відомих брендів є чимало хороших варіантів, які не загубляться на тлі люксових флаконів. Іноді саме такі знахідки стають тими парфумами, до яких хочеться повертатися.

Також Новини.LIVE повідомляли, що не завжди можна пояснити, чому один аромат здається вишуканим, а інший — дешевим. І справа не обов’язково у вартості: надто різкий запах спирту, приторна солодкість або неприродні фруктові ноти можуть зіпсувати враження від парфумів. Є кілька характерних ознак, на які варто звернути увагу під час вибору.