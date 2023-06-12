Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Военные шагают по плацу. Фото: google.com

В Верховной Раде внесли изменения в законопроект №9281, предусматривающий уменьшение предельного возраста призывников. Так, если раньше на военный учет становились с 27 лет, то теперь — с 25.

Об этом сообщает ТСН.

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Что делать при достижении предельного возраста

Отмечается, что если ранее призывник не проходил срочную военную службу, то когда он достигал предельного возраста — 27 лет, то автоматически становился военнообязанным. При достижении этого возраста ему необходимо было явиться в ТЦК и СП, пройти медицинский осмотр (ВЧК) и получить новый военно-учетный документ — временное удостоверение военнообязанного.

Теперь могут призывать с 25 лет тех мужчин, которые так же не проходили срочную службу или военную кафедру. Они тоже приобретают статус военнообязанных.

По данным издания, при достижении 25 лет призывники должны явиться в ТЦК и СП для получения временных удостоверений. Без этих удостоверений мужчины не могут трудоустроиться, поступать в учебные заведения или менять место жительства.

Напомним, что адвокат Роман Симутин заявил, что ТЦК и СП часто могут посылать повестки в военкомат в виде СМС, или даже звонить и писать в Вайбер, Телеграмм и т.д. По его словам, на это можно не реагировать.

Также мы писали, что в Украине действует порядок бронирования военнообязанных, а также порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Однако в некоторых случаях бронирование не освобождает мужчину от военной службы во время военного положения.

Добавим, что привлечь к мобилизации могут все военнообязанные призывного возраста от 18 до 60 лет, не имеющие значительных проблем со здоровьем. Однако правительство освободило еще одну категорию мужчин от мобилизации.