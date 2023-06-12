Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит arrow

Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

12 июня 2023 04:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит
Военные шагают по плацу. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Верховной Раде внесли изменения в законопроект №9281, предусматривающий уменьшение предельного возраста призывников. Так, если раньше на военный учет становились с 27 лет, то теперь — с 25.

Об этом сообщает ТСН.

Читайте также:

Что делать при достижении предельного возраста

Отмечается, что если ранее призывник не проходил срочную военную службу, то когда он достигал предельного возраста — 27 лет, то автоматически становился военнообязанным. При достижении этого возраста ему необходимо было явиться в ТЦК и СП, пройти медицинский осмотр (ВЧК) и получить новый военно-учетный документ — временное удостоверение военнообязанного.

Теперь могут призывать с 25 лет тех мужчин, которые так же не проходили срочную службу или военную кафедру. Они тоже приобретают статус военнообязанных.

По данным издания, при достижении 25 лет призывники должны явиться в ТЦК и СП для получения временных удостоверений. Без этих удостоверений мужчины не могут трудоустроиться, поступать в учебные заведения или менять место жительства.

Напомним, что адвокат Роман Симутин заявил, что ТЦК и СП часто могут посылать повестки в военкомат в виде СМС, или даже звонить и писать в Вайбер, Телеграмм и т.д. По его словам, на это можно не реагировать.

Также мы писали, что в Украине действует порядок бронирования военнообязанных, а также порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Однако в некоторых случаях бронирование не освобождает мужчину от военной службы во время военного положения.

Добавим, что привлечь к мобилизации могут все военнообязанные призывного возраста от 18 до 60 лет, не имеющие значительных проблем со здоровьем. Однако правительство освободило еще одну категорию мужчин от мобилизации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

08:49 Шапаренко уйдет из "Динамо": какие клубы интересуются игроком

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас