Адвокат розповів, що робити, коли повістка прийшла через СМС

Військовий тримає в руках телефон. Фото: Armyinform

Адвокат Роман Сімутін заявив, що ТЦК та СП часто можуть надсилати повістки в військкомат у вигляді СМС, чи навіть телефонувати й писати у Вайбер, Телеграм тощо. За його словами, на це можна не реагувати.

Про це Сімутін повідомив у Facebook.

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Що робити, коли повістка прийшла через СМС

"Подав я позов про скасування штрафу за неявку по повістці. Долучив договір, суд призначив дату, але відповідачі в особі ТЦК попросили суд перенести засідання — буває, це нормальна практика. Проте наступного дня на телефон, який вказаний у графі мого клієнта в договорі, приходить СМС: "У зв’язку з тим, що ви своїм підписом підтвердили володіння цим номером, повідомляємо про необхідність прибуття такого-то числа, до такого-то ТЦК, для уточнення облікових даних та проходження ВЛК", — зазначив адвокат.

Сімутін рекомендує не надавати значення таким повідомленням, оскільки повістка має бути особисто вручена з підписом або відправлена рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

За його словами, це закріплено в постанові Кабміну від 30.12.2022 року №1487, але навіть там нічого не вказано за СМС "як належну форму повідомлення про виклик".

Нагадаємо, що під час мобілізації в Україні чоловіки від 18 до 60 років можуть отримати повістку будь-де. Однак є ряд поважних причин не з'являтися в військкоматі в день вручення повістки, тобто "сьогодні на сьогодні" чи наступного дня після цього — "сьогодні на завтра".