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Адвокат рассказал, что делать, когда повестка пришла через СМС

12 июня 2023 01:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Адвокат рассказал, что делать, когда повестка пришла через СМС
Военный держит в руках телефон. Фото: Armyinform
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Адвокат Роман Симутин заявил, что ТЦК и СП часто могут посылать повестки в военкомат в виде СМС, или даже звонить и писать в Вайбер, Телеграмм и т.д. По его словам, на это можно не реагировать.

Об этом Симутин сообщил в Facebook.

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Что делать, когда повестка пришла через СМС

"Подал я иск об отмене штрафа за неявку по повестке. Присоединил договор, суд назначил дату, но ответчики в лице ТЦК попросили суд перенести заседание — бывает, это нормальная практика. Однако на следующий день на телефон, указанный в графе моего клиента в договоре, приходит СМС: "В связи с тем, что вы своей подписью подтвердили владение этим номером, сообщаем о необходимости прибытия такого-то числа, в такой-то ТЦК, для уточнения учетных данных и прохождения ВВК", — отметил адвокат.

Симутин рекомендует не придавать значения таким сообщениям, поскольку повестка должна быть лично вручена с подписью или отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении.

По его словам, это закреплено в постановлении Кабмина от 30.12.2022 года №1487, но даже там ничего не указано за СМС "как надлежащую форму уведомления о вызове".

Напомним, что во время мобилизации в Украине мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестку где угодно. Однако есть ряд уважительных причин не появляться в военкомате в день вручения повестки, то есть "сегодня на сегодня" или на следующий день после этого — "сегодня на завтра".

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