Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Військові крокують плацом. Фото: google.com

У Верховній Раді внесли зміни до законопроєкту №9281, що передбачає зменшення граничного віку призовників. Так, якщо раніше на військовий облік ставали з 27 років, то тепер — із 25.

Про це повідомляє ТСН.

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Що робити при досягненні граничного віку

Зазначається, якщо раніше призовник не проходив строкову військову службу, то коли він досягав граничного віку — 27 років, то автоматично ставав військовозобов'язаним. При досягненні цього віку йому необхідно було з'явитися до ТЦК та СП, пройти медичний огляд (ВЛК) та отримати новий військово-обліковий документ — тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Тепер можуть призивати з 25 років тих чоловіків, які так само не проходили строкову службу чи військову кафедру. Вони теж набувають статусу військовозобов'язаних.

За даними видання, при досягненні 25 років призовники повинні з'явитися до ТЦК та СП для отримання тимчасових посвідчень. Без цих посвідчень чоловіки не можуть працевлаштуватись, вступати до навчальних закладів чи змінювати місце проживання.

Нагадаємо, що адвокат Роман Сімутін заявив, що ТЦК та СП часто можуть надсилати повістки в військкомат у вигляді СМС, чи навіть телефонувати й писати у Вайбер, Телеграм тощо. За його словами, на це можна не реагувати.

Також ми писали, що в Україні діє порядок бронювання військовозобов’язаних, а також порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Проте в деяких випадках бронювання не звільняє чоловіка від військової служби під час воєнного стану.

Додамо, що притягнути до мобілізації можуть всіх військовозобов'язаних призивного віку від 18 до 60 років, які не мають значних проблем зі здоров'ям. Однак уряд звільнив ще одну категорію чоловіків від мобілізації.