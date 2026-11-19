Дакота Джонсон в фильме "Убеждение". Фото: скриншот из видео, YouTube

Когда вспоминают Джейн Остин, перед глазами обычно возникают балы, пышные платья, семейные интриги и разговоры об удачном замужестве. Но режиссеры не всегда готовы воссоздавать знакомые истории по всем правилам костюмированной мелодрамы. Одни переносят героев в необычные обстоятельства, другие придают им иронию и черты характера, которые наверняка удивили бы саму писательницу.

Об этом пишет Новини.LIVE.

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"Убеждения" (2022)

Энн Эллиот когда-то отказалась от мужчины, которого любила, прислушавшись к советам родных. Капитан Фредерик Вентворт не имел ни состояния, ни высокого положения в обществе, поэтому семья убедила девушку, что он ей не ровесник. Прошло восемь лет, и бывшие влюбленные снова встречаются. Теперь Вентворт добился успеха, а Энн все чаще задумывается о том, не совершила ли она тогда самую большую ошибку в своей жизни.

Экранизация Netflix с Дакотой Джонсон заметно отличается от привычных костюмированных драм. Энн здесь не молчаливая героиня, которая лишь грустно наблюдает за событиями: она шутит, иронизирует над окружающими и даже порой обращается непосредственно к зрителям. Такой подход сделал фильм довольно противоречивым среди поклонников Остин. Однако тем, кто хочет увидеть знакомую историю любви в ином ключе, стоит дать ему шанс.

"Гордость и предубеждение и зомби"

Что будет, если добавить к истории о пяти сестрах Беннет не только брачные перипетии, но и армию живых мертвецов? Сюжет фильма вдохновлен романом Сета Грэм-Смита — необычным переосмыслением классического произведения Джейн Остин "Гордость и предубеждение" (1813). Англия XIX века страдает от зомби-апокалипсиса, а сестры Беннет вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на поиске мужей, осваивают боевые искусства и искусно владеют оружием. Знакомые персонажи остались прежними, но теперь их романтические приключения сопровождаются столкновениями с мертвецами.

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Интересно наблюдать за тем, как классические правила светской жизни соседствуют с кровавыми сражениями. Фильм не претендует на точное воссоздание романа Остин, зато предлагает необычное развлечение для тех, кому нравятся черный юмор, исторические декорации и фантастика.

"Эмма" (2020)

Эмма Вудхаус убеждена, что хорошо знает людей и прекрасно понимает, кому с кем стоит быть вместе. Имея достаточно свободного времени и немалую уверенность в собственной проницательности, девушка берется устраивать личную жизнь знакомых.

В фильме с Аней Тейлор-Джой главная героиня предстает не идеальной барышней, а самоуверенной молодой женщиной, которая порой не замечает собственных ошибок. Ее вмешательство в чужие дела оборачивается забавными недоразумениями, обидами и неожиданными открытиями. И только когда Эмма начинает разбираться в собственных чувствах, становится понятно, что давать советы другим гораздо проще, чем решиться на искренность с самой собой.

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