Фрагмент из фильма "Дикий конь номер девять". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Не каждая комедия решается шутить о политике, предательстве и опасных заданиях спецслужб. В фильме "Дикая лошадка номер девять" (Wild Horse Nine) Мартин Макдона переносит агентов ЦРУ на остров Пасхи, где за странной миссией скрывается гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Это новая комедия 2026 года, которая уже вышла в прокат.

Новини.LIVE расскажут подробнее об этом фильме.

Реклама

Почему стоит посмотреть фильм "Дикая лошадка номер девять"

События разворачиваются в 1973 году, незадолго до военного переворота в Чили. Опытные агенты ЦРУ получают опасное задание, но работа быстро превращается в испытание их доверия. Прошлое дает о себе знать, а отношения с людьми, которых герои встречают во время миссии, только усложняют ситуацию.

Именно здесь и начинается территория Мартина Макдоны, известного британско-ирландского драматурга и кинорежиссера. Его герои редко говорят прямо, не слишком доверяют друг другу и нередко превращают серьезный разговор в обмен колкими репликами. В "Дикой лошадке номер девять" к этому добавляется политический контекст: за личными конфликтами стоят события, способные изменить судьбу целой страны.

Чем новый фильм Мак-Донны отличается от предыдущих работ

В фильмографии режиссера уже есть истории о мужчинах, чья дружба проходит через мучительные конфликты. В "Уйти в подполье в Брюгге" двое наемных убийц пытаются разобраться в собственных чувствах и вине, а "Банши Инишерина" превращает разрыв давней дружбы в трагикомедию со все более серьезными последствиями.

Читайте также:

"Дикая лошадка номер девять" продолжает эту традицию, но меняет масштаб истории. На этот раз речь идет не только о личных обидах или сомнительных решениях двух мужчин. На фоне событий в Чили черный юмор приобретает политическую окраску, а работа спецслужб становится поводом поговорить о власти, лояльности и границах доверия.

Отдельная причина обратить внимание на картину — актерский состав. Сэм Рокуэлл, Джон Малкович и Стив Бушеми идеально воплотили в жизнь историю, в которой персонажи могут скрывать истинные намерения даже во время обычного разговора. В таком сюжете важны не только поступки героев, но и то, о чем они умалчивают.

"Дикая лошадка номер девять" заинтересует тех, кому нравятся комедии без очевидных шуток и персонажи, которых сложно однозначно назвать хорошими или плохими. Премьера фильма запланирована на 5 ноября 2026 года.

Ранее мы писали о фильмах, которые не надоедают смотреть даже спустя десятилетия. Зеленый озорник из "Маски", ловушки Кевина Маккаллистера, бесконечное 2 февраля и приключения мужчины, обретшего божественные силы, — эти комедии давно стали классикой.

Также Новини.LIVE сообщали о еще четырех фильмах 2026 года с знакомыми актерами. Героев ждут карьерные неудачи, неожиданные родственники, странный груз на круизном лайнере и споры из-за лотерейного выигрыша. В каждой истории обычные планы быстро превращаются в череду курьезных неприятностей.