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Главная Кино Звезда сериала "Дневники вампира" Нина Добрев в триллере "Ночной бизнес"

Звезда сериала "Дневники вампира" Нина Добрев в триллере "Ночной бизнес"

Ua ru
15 октября 2026 17:26
Новый триллер с Ниной Добрев: в фильме "Ночной бизнес" герой рискует всем
Нина Добрев в новом фильме. Фото: скриншот из видео

Иногда прошлое, связанное с криминалом, мешает начать все сначала, даже когда человек уже готов оставить его в прошлом. В триллере "Ночной бизнес" звезда "Дневников вампира" Нина Добрев оказывается в центре истории, где ограбление, долги перед наркокартелем и сомнительное предложение покупателя превращают попытку главного героя выбраться из беды в опасную игру.

Новини.LIVE расскажут подробнее об этом фильме.

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Почему стоит посмотреть фильм "Ночной бизнес"

Главный герой — Манко Капак — стремится к спокойной жизни. Он планирует продать свой ночной клуб, забыть о криминальном прошлом и проводить время с любимой. Но осуществить задуманное не удается. Неизвестный в маске грабит мужчину и забирает все его сбережения. Без денег Манко становится еще труднее расплатиться с долгами, а представители наркокартеля все сильнее давят на него.

Мужчина ищет способ выбраться из этой ситуации. И кажется, у него появляется возможность решить все его финансовые проблемы, когда в город приезжает загадочный покупатель, готовый приобрести его клуб. Манко хватается за это предложение, ведь хочет как можно скорее продать заведение и сбежать от людей, которые требуют от него денег. Ради этого он готов согласиться даже на невыгодную цену.

Однако договориться с покупателем оказывается не так просто. Вместо того чтобы приблизить Манко к желанной свободе, переговоры втягивают его в жестокую игру. Теперь мужчина рискует не только потерять клуб, но и оказаться в ситуации, из которой будет сложно выбраться.

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Помимо Нины Добрев, в фильме также снялись Рассел Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол, Тереза Палмер, Джолин Блелок, Дэниел Дзоватто, Ясмин Кассим, Джош МакКонвилл и Бенедикт Харди.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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