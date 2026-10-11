Самые необычные расследования 2026 года: 5 лучших комедий, которые стоит сохранить

Фрагмент из фильма "Овцы-детективы". Фото: скриншот из видео

Криминальные истории обычно ассоциируются с убийствами, серьезными детективами и расследованиями. Но преступления вовсе не обязательно должны служить поводом для мрачного кино. В этих фильмах могут быть маньяки, убийства и запутанные дела, однако герои воспринимают все это гораздо легче. Именно поэтому криминальные сюжеты здесь превращаются в черные комедии.

Новини.LIVE расскажет, какие комедии в сочетании с детективным жанром стоит посмотреть.

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"Соседи сверху"

Джо и Анджела прожили вместе много лет, но от их прежних чувств почти ничего не осталось. Когда-то Джо видел себя успешным музыкантом, а теперь работает преподавателем в консерватории и постоянно жалуется на боль в спине. Анджела в свое время оставила карьеру, чтобы заниматься 12-летней дочерью.

Супруги почти каждый день выясняют отношения. Взаимные обиды и претензии давно стали привычной частью их жизни. Ситуация меняется, когда Анджела приглашает на ужин соседей из квартиры этажом выше — Пинью и Крука.

"Охотник за наследством"

События этой эксцентричной истории происходят в современных США. Бекет Редфеллоу принадлежит к рабочему классу, хотя его биологическая семья невероятно богата. Сразу после рождения семья отказалась от него, но спустя годы Бекет решает вернуть себе наследство в размере 28 миллиардов долларов. Сделать это будет непросто, ведь кроме него на огромное состояние претендуют еще семь наследников. Бекет начинает избавляться от конкурентов с помощью манипуляций и тщательно спланированных убийств.

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Он использует свою сообразительность и шарм, чтобы проникнуть в мир богатой элиты, постепенно сокращая число людей, стоящих между ним и наследством. Все это подано с заметной долей черного юмора.

«Нормал»

В центре этой мрачной истории — временный шериф небольшого городка. Его жизнь резко меняется после ограбления местного банка. Разузнавая, что произошло, мужчина постепенно оказывается в эпицентре хаоса, охватившего город. Расследование приводит его к темным и опасным тайнам. То, что долгое время оставалось скрытым, постепенно выходит наружу, а обычное на первый взгляд дело приобретает гораздо более серьезный масштаб.

"Овцы-детективы"

Джордж работает пастухом и имеет необычную вечернюю привычку: он читает своим овцам детективные романы. Мужчина убежден, что животные все равно ничего не понимают из прочитанного. Но однажды спокойную жизнь на ферме нарушает загадочный инцидент. Овцы вынуждены сами взяться за расследование и начать искать ответ на то, что произошло. Они следуют подсказкам, проверяют детали подозрительного дела и постепенно доказывают, что способны не хуже людей раскрывать преступления.

"Офисный роман"

Джеки возглавляет крупную авиакомпанию и привыкла держать рабочие процессы под полным контролем. Она не позволяет сотрудникам заводить романтические отношения на работе и четко отделяет личную жизнь от карьеры. Эмоции не должны влиять на ее решения как руководителя. Однако появление нового юриста меняет ситуацию. Он уверен в себе, харизматичен и имеет собственное видение решения рабочих вопросов. Джеки все чаще вынуждена сталкиваться с ним, и придерживаться собственных правил становится сложнее.

Постепенно их отношения начинают сказываться на работе. Они влияют на внутренние решения компании и в конечном итоге могут отразиться даже на репутации Джеки как успешной руководительницы.

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