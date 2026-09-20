Если вам нравятся "Крик" и "Хэллоуин": 4 интересных слэшера последних лет

Фрагмент из фильма "Абсолютный убийца". Фото: скриншот из видео

Слэшеры можно узнать по нескольким признакам: таинственный убийца, жертвы, погони и постоянное ощущение, что следующей жертвой может стать любой человек. Казалось бы, за столько лет в этом жанре уже сложно кого-то удивить. Однако современные фильмы находят новые способы поиграть со знакомой формулой — добавляют черный юмор, фантастику, временные петли и необычные правила выживания.

Новини.LIVE решили рассказать о нескольких современных слэшерах.

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"Игра в прятки: Я иду искать"

После кровавой ночи Грейс пытается вернуться к нормальной жизни. Девушка оказывается в больнице, где встречает младшую сестру Фейт. Встреча, которая должна была стать для них моментом облегчения, быстро превращается в новый кошмар. За сестрами начинают охотиться представители шести влиятельных семей. Они участвуют в жестоком ритуале, победитель которого получает право занять "Высокое место". Эта игра имеет свою цену — для нее нужны человеческие жертвы.

Среди участников оказываются близнецы Урсула и Титус Данфорт, Честер Данфорт, Игнасио Эль Каидо и Билл Уилкинсон. У каждого клана свои правила и способы охоты. Для Грейс все это особенно тяжело, ведь теперь она борется не только за собственную жизнь. Ей нужно спасти Фейт и во второй раз пройти через игру, которую она уже однажды пережила.

"Абсолютный убийца"

Почти четыре десятилетия назад в городе произошли жестокие убийства молодых девушек. Преступника так и не удалось найти. Спустя годы он вновь напоминает о себе и начинает охоту, которую когда-то не успел завершить. У главного героя появляется шанс изменить события прошлого. Он может вернуться во времени и попытаться предотвратить будущие преступления. Однако изменить историю оказывается непросто. В определенный момент сам герой оказывается в опасности и вынужден бежать от того, кого пытался остановить.

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"Счастливый день смерти"

Три привыкла быть в центре внимания. Она — популярная студентка, которая собирается громко отпраздновать свой день рождения. Вечеринка заканчивается совсем не так, как она планировала: девушку убивает неизвестный в маске.

На этом история не заканчивается. Три просыпается на следующее утро в своей комнате и понимает, что снова переживает тот же день. Сначала она пытается разобраться, что происходит, но очень быстро замечает закономерность: каждый раз все заканчивается ее смертью.

Девушка оказывается в временной петле. Выбраться из нее можно лишь одним способом — найти убийцу. Три начинает проверять людей вокруг себя и постепенно составляет список тех, кто может скрываться под маской.

"Химеры"

Главная героиня приходит в себя в заброшенном складе и сразу понимает, что с ней произошло что-то непонятное. Она оказалась в теле жестокого убийцы, которого давно разыскивает полиция.

Проблема в том, что теперь именно девушка стала главной подозреваемой. Она вынуждена скрываться от правоохранителей и одновременно пытаться понять, что происходит с ее телом. Ей нужно найти способ остановить маньяка и спасти его следующих жертв. Но сделать это почти невозможно, когда для всех вокруг именно она является опасной преступницей.

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