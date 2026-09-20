Якщо подобаються "Крик" і "Геловін": 4 захопливі слешери останніх років

Фрагмент з фільму "Абсолютний вбивця". Фото: скриншот з відео

Слешери можна впізнати по кільком факторам: таємничий убивця, жертви, погоні та постійне відчуття, що наступною може стати будь-яка людина. Здавалося б, за стільки років у жанрі вже складно когось здивувати. Проте сучасні фільми знаходять нові способи пограти зі знайомою формулою — додають чорний гумор, фантастику, часові петлі та незвичайні правила виживання.

Новини.LIVE вирішили розповісти про декілька сучасних слешерів.

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"Гра в хованки: Я йду шукати"

Після кривавої ночі Ґрейс намагається повернутися до нормального життя. Дівчина опиняється в лікарні, де зустрічає молодшу сестру Фейт. Зустріч, яка мала стати для них моментом полегшення, швидко перетворюється на новий кошмар. За сестрами починають полювати представники шести впливових родин. Вони беруть участь у жорстокому ритуалі, переможець якого отримує право посісти "Високе місце". Ця гра має свою ціну — для неї потрібні людські жертви.

Серед учасників опиняються близнюки Урсула й Тітус Данфорт, Честер Данфорт, Ігнасіо Ель Каїдо та Білл Вілкінсон. У кожного клану свої правила й способи полювання. Для Ґрейс усе це особливо важко, адже тепер вона бореться не лише за власне життя. Їй потрібно врятувати Фейт і вдруге пройти через гру, яку вона вже одного разу пережила.

"Абсолютний вбивця"

Майже чотири десятиліття тому в місті сталися жорстокі вбивства молодих дівчат. Злочинця так і не вдалося знайти. Через роки він знову нагадує про себе й починає полювання, яке колись не встиг завершити. Головному герою випадає шанс змінити події минулого. Він може повернутися в часі та спробувати запобігти майбутнім злочинам. Проте змінити історію виявляється непросто. У певний момент сам герой опиняється в небезпеці та змушений тікати від того, кого намагався зупинити.

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"Щасливий день смерті"

Трі звикла бути в центрі уваги. Вона популярна студентка, яка збирається гучно відсвяткувати свій день народження. Вечірка закінчується зовсім не так, як вона планувала: дівчину вбиває невідомий у масці.

На цьому історія не завершується. Трі прокидається наступного ранку у своїй кімнаті й розуміє, що знову переживає той самий день. Спочатку вона намагається розібратися, що відбувається, але дуже швидко помічає закономірність: кожен раз усе закінчується її смертю.

Дівчина опиняється у часовій петлі. Вибратися з неї можна лише одним способом — знайти вбивцю. Трі починає перевіряти людей навколо себе й поступово складає список тих, хто може ховатися під маскою.

"Химери"

Головна героїня приходить до тями в покинутому складі й одразу розуміє, що з нею сталося щось незрозуміле. Вона опинилася в тілі жорстокого вбивці, якого давно розшукує поліція.

Проблема в тому, що тепер саме дівчина стала головною підозрюваною. Вона змушена переховуватися від правоохоронців і водночас намагатися зрозуміти, що відбувається з її тілом. Їй потрібно знайти спосіб зупинити маніяка та врятувати його наступних жертв. Але зробити це майже неможливо, коли для всіх навколо саме вона є небезпечною злочинницею.

Раніше ми писали про те, що міські легенди часто стають основою для сюжетів у горорах. Знайомі страшилки про загадкові зникнення, вбивства та дивних людей у кіно отримують власну історію. У трьох фільмах із цієї добірки такі легенди стають частиною реальності для головних героїв.

Також Новини.LIVE повідомляли, що "Психо" та "Сяйво" вийшли десятиліттями тому, але окремі сцени з цих фільмів досі впізнають навіть ті, хто їх не дивився. Обидві стрічки сильно вплинули на жанр жахів і залишили по собі образи, які стали частиною історії кіно.