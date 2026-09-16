Новий український серіал "Таксі для опера": детектив, який починається з поїздки

Головні герої "Таксі для опера". Фото: скриншот з відео

На телеканалі 2+2 уже стартував новий український серіал "Таксі для опера". Це 16-серійна детективно-комедійна історія про таксиста та правоохоронця, які за незвичних обставин стають напарниками. Головні ролі зіграли Григорій Бакланов, відомий за серіалом "Спіймати Кайдаша", та Дмитро Вівчарюк, який грав, зокрема, у фільмі "Довбуш".

Новини.LIVE розповість про цей новий серіал детальніше.

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Який новий український серіал варто подивитися

Головний герой серіалу — таксист Мотя. Він легко знаходить спільну мову з людьми, швидко орієнтується в незнайомих ситуаціях і часто довіряє власній інтуїції. Його майбутній напарник Пасіч працює слідчим. Він добре знає свою справу, але через невпевненість у собі не може повною мірою проявити свої здібності на роботі.

Знайомство чоловіків починається зовсім не так, як могло б здатися. Мотя опиняється під підозрою у справі про вбивство. Проте випадково почута ним фраза допомагає слідству вийти на слід злочинця.

Після цього шляхи Моті та Пасіча вже не розходяться. Чоловіки починають разом розслідувати кримінальні справи. Пасіч спирається на професійний досвід і правила, а Мотя часто помічає те, що інші залишають без уваги.

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За легким гумором і пригодами героїв ховається ще одна сюжетна лінія. Мотя має таємницю, пов’язану з кримінальним авторитетом на прізвисько Бугай. Минуле таксиста поступово дає про себе знати та створює для нього нові проблеми. Через цю історію Мотя і Пасіч опиняються в небезпечній ситуації.

Тому серіал не обмежується окремими детективними справами. Особиста історія Моті розвивається протягом усіх 16 епізодів і додає сюжету драматичної напруги.

Хто зіграв у серіалі "Таксі для опера"

Роль Моті виконав Григорій Бакланов . Його герой на перший погляд здається веселим і безтурботним, але за жартами приховується людина, якій доводиться робити непростий вибір.

. Його герой на перший погляд здається веселим і безтурботним, але за жартами приховується людина, якій доводиться робити непростий вибір. Пасіча зіграв Дмитро Вівчарюк . Його персонаж — чесний правоохоронець, який поступово вчиться діяти сміливіше та довіряти власним рішенням.

. Його персонаж — чесний правоохоронець, який поступово вчиться діяти сміливіше та довіряти власним рішенням. У серіалі також знялися Олексій Череватенко, Сергій Кияшко, Анастасія Нестеренко, Наталія Корецька, Михайло Жонін, Валерій Швець та інші українські актори.

Хто працював над серіалом

Режисером "Таксі для опера" став Володимир Янощук. Ідею серіалу придумав Артем Кобзан, який разом із Марком Лімаренком працював над сценарієм.

Продюсер проєкту — Сергій Карпенко, генеральний продюсер — Сергій Кизима. Виробництвом серіалу займалася компанія SFERA FILM.

Серіал "Таксі для опера" вже можна дивитися на телеканалі 2+2.

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