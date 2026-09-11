"Хатник": про що нова українська романтична комедія та коли прем’єра

Головна героїня фільму "Хатник". Фото: скриншот з відео

В Україні готують до виходу нову романтичну комедію з елементами фентезі "Хатник". Це спільний проєкт кіностудії FILM.UA та мережі мультимаркетів "Аврора". Перший тизер стрічки вже з’явився в мережі. Головна героїня фільму — Іванка. Через борги вона повертається до села, де виросла, щоб продати бабусину хату.

Редакція Новини.LIVE розповість про цей фільм детальніше.

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Чому варто подивитися новий український фільм "Хатник"

Здавалося б, справа проста: позбутися старого будинку й отримати гроші. Та плани дівчини змінює його мешканець. У хаті живе хатник на ім’я Роман. Інші люди його не бачать, а Іванка чомусь може. Він зовсім не схожий на звичного казкового домовика. Роман має вигляд молодого харизматичного чоловіка й зовсім не збирається дозволяти Іванці просто так продати будинок.

Поступово між ними виникають почуття. А Іванка починає розуміти, що бабусина хата для неї означає набагато більше, ніж вона думала спочатку. Але головна загадка залишається: звідки взявся Роман і чому саме Іванка здатна його бачити?

У фільмі Романа зіграв Дмитро Павко, а роль Іванки дісталася Анні Романовій. Для акторки ця стрічка стане першою великою роботою в кіно.

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Також у "Хатнику" знялися Лариса Руснак, Дар'я Легейда-Сова, Михайло Дзюба, Кароліна Мруга, Поліна Сумарокова та інші актори. Лариса Руснак зіграла персонажку, для якої її зовнішність спеціально змінили за допомогою гриму: акторку візуально зробили молодшою приблизно на 30 років.

Ідею фільму придумав Вячеслав Островцев, він же написав сценарій разом з Іриною Петрик. Режисером став Валентин Шпаков, який працював над фільмами "Потяг до Різдва" та "Перші дні".

Продюсерками картини виступили Ірина Костюк та Анна Єлісєєва. За зйомку відповідав оператор Володимир Іванов. Виконавча продюсерка — Олександра Лозинська.

"Хатник" має жанрове поєднання романтичної комедії та фентезі. Фільм триватиме 90 хвилин і вийде в кіно 21 січня. У кінотеатрах України його представлятимуть FILM.UA Distribution та "Кіноманія".

Перший ролик показує знайомство Іванки з Романом і дає уявлення про незвичайну історію, яка розгорнеться навколо старої сільської хати.

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