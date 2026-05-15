Найкращі комедійні серіали 2026: захопливі та смішні новинки

Фрагмент з серіалу "Передмістя".

Хороші серіали рідко тримаються лише на гуморі або тільки на детективі. Найцікавіше починається там, де обидва фактори присутні. Саме такі історії й залишають після себе відчуття, ніби ви прожили маленьке життя разом із героями.

Серіали, у яких легко впізнати себе або хоча б свої емоції.

"Фантомний адвокат"

IMDb 7.5

Шин І-Ран — юрист, якого складно назвати звичайним. Він береться за справи, від яких інші відвертаються, і розбирається в них по-своєму. Не завжди за підручником і точно не за стандартною логікою. Є в нього одна особливість, яка все змінює: він бачить привидів і може дозволяти їм "говорити" через себе. Звучить дивно, але саме це допомагає йому докопуватися до правди там, де її давно поховали разом зі спогадами.

"Ар-Джей Декер"

IMDb 7.0

Ар-Джей Декер починає життя майже з нуля. Позаду робота в газеті і період, про який не хочеться згадувати. Попереду на нього чекає Флорида, спека і спроба стати приватним детективом. Він не класичний герой. І, чесно кажучи, часто діє так, ніби сам до кінця не впевнений, що робить правильно. Але саме це і допомагає йому розплутувати дивні історії, де логіка постійно дає збій.

"Передмістя"

IMDb 6.3

Саміра і Роб переїжджають у тихе передмістя, думаючи, що там усе буде простіше. Новий дім, нові сусіди, новий ритм життя. Але сусіди надто привітні, надто ідеальні, і це не дає спокою Самірі. Особливо коли поруч з’являється Гері — дуже підозрілий чоловік. Звичайні побутові речі поступово перетворюються на напружене очікування: ось-ось щось відкриється. І питання тільки в тому, кому це виявиться вигідним.

