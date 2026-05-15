Найкращі американські детективні серіали: що з актуального подивитися ввечері

Сцена з серіалу "Забраковані". Кадр з відео

Саме детективи найчастіше рятують вечір. Американські серіали давно навчилися тримати інтригу так, що "ще одна серія" легко перетворюється на пів ночі без сну. Тут уже мало просто знайти злочинця. У центрі історій люди зі своїми страхами, травмами, дивними рішеннями та небезпечними секретами.

Новини.LIVE назве кілька серіалів, які стабільно потрапляють у топи глядацьких рейтингів і досі залишаються одними з найсильніших у жанрі.

"Декстер"

IMDb: 8.7

На перший погляд Декстер Морган — спокійний судмедексперт із Маямі. Він працює з поліцією, допомагає знаходити злочинців і має вигляд цілком звичайної людини. Але є одна деталь: після роботи він сам виходить на полювання.

Декстер вбиває тих, хто уникнув справедливого покарання. Його жертвами стають маніяки, ґвалтівники та серійні вбивці. Усе це він робить за правилами, які свого часу вигадав для нього прийомний батько. Саме через цей "кодекс" серіал і затягує — глядач постійно ловить себе на думці, що співчуває людині, яка взагалі-то є вбивцею.

"Великий потенціал"

IMDb: 7.6

Морган працює прибиральницею в поліцейському відділку та сама виховує дітей. Її життя навряд чи можна назвати легким, але одного дня випадкова ситуація перевертає все догори дриґом. Вона помічає деталі, на які не звернули уваги слідчі, і поступово стає частиною розслідувань. Окремий плюс в тому, що головна героїня не має "ідеальний" вигляд. Вона помиляється, нервує, втомлюється, але все одно вперто рухається вперед.

"Новобранець"

IMDb: 8.0

Джон Нолан переживає розлучення і в якийсь момент розуміє, що його життя зайшло не туди. Замість того щоб змиритися, він робить дивний для свого віку крок — стає новачком у поліції Лос-Анджелеса. Колеги дивляться на нього скептично, керівництво теж не особливо вірить у його успіх. Та головний герой вперто намагається довести, що почати все заново можна навіть після сорока.

"Забраковані"

IMDb: 8.3

Цей серіал точно сподобається тим, хто любить шпигунські історії. Групу агентів MI5 після провалів і помилок відправляють у так званий "відстійник" — підрозділ, де збирають тих, кого вже майже списали. Керує ними Джексон Лемб — геніальний, грубий і абсолютно нестерпний начальник, який давно втомився від системи. Попри це саме він виявляється одним із найнебезпечніших людей у британській розвідці.

"Забраковані" або як ще цей серіал називають "Повільні коні" — не схожий на класичні шпигунські історії з ідеальними агентами в дорогих костюмах. Тут герої помиляються, сваряться, поводяться дивно і часто самі створюють собі проблеми. І саме через це за ними цікаво спостерігати.

