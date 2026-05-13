Серіали в жанрі детектив: 4 найкращі історії за версією критиків

Для фанатів жанру: 4 детектива, які ви подивитеся за одну ніч
Якщо ви шукаєте такий детективний серіал, від якого важко буде відірватися, то ми підібрали чотири серіали, де сюжетні повороти нагадують американські гірки. Тут немає випадкових кадрів, а фінал кожного проєкту змушує ще довго прокручувати побачене в голові.
Новини.LIVE розповість детальніше, про які проєкти йде мова.
"Пейшенс"
IMDb: 7.5
Ця історія доводить, що за зовнішнім спокоєм може ховатися справжній шторм. Пейшенс працює в архіві йоркширської поліції, займаючись нудною паперовою роботою. Проте дівчина має унікальний дар — вона буквально "оживляє" місця злочинів у своїй уяві. Її талант помічає досвідчений детектив Меткалф, і з цього моменту життя скромної архіваріуски перетворюється на небезпечну гру. Це тонкий інтелектуальний детектив для тих, хто любить спостерігати за роботою геніїв.
"Каштановий чоловічок"
IMDb: 7.6
Скандинавський нуар, від якого стає холодно навіть під ковдрою. Копенгаген тероризує серійний убивця, який залишає на місцях злочинів фігурки з каштанів. Головна загадка в тому, що на цих іграшках знаходять відбитки пальців дівчинки, яка зникла рік тому і вважалася загиблою. Слідчим доведеться розплутати клубок із політичних інтриг та старих гріхів, де кожна ниточка веде до несподіваної розв’язки.
"ДНК вбивці"
IMDb: 8.2
Найвищий рейтинг у нашій добірці цілком виправданий. Серіал фокусується на темі, яка завжди інтригує: чи можна втекти від минулого? Навіть якщо злочин не розкрили за гарячими слідами, сучасні технології аналізу ДНК стають справжнім вироком для вбивць через роки й десятиліття. Це не просто детектив, а глибока драма про те, як справедливість наздоганяє тих, хто вже встиг повірити у свою безкарність.
"Кришталева зозуля"
IMDb: 6.6
Містичний детектив, що починається з дива, а перетворюється на кошмар. Після трансплантації серця молода жінка відчуває, що разом з органом отримала частину особистості донора. Бажання дізнатися правду про рятівника приводить її в маленьке містечко, де кожен мешканець має свою темну історію. В центрі сюжету — старе зникнення дитини, яке досі не дає спокою місцевій громаді. Дуже атмосферна історія про зв'язок між минулим і майбутнім.
