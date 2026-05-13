Серіали в жанрі детектив: 4 найкращі історії за версією критиків

Сцена з серіалу "Кришталева зозуля". Кадр з відео

Якщо ви шукаєте такий детективний серіал, від якого важко буде відірватися, то ми підібрали чотири серіали, де сюжетні повороти нагадують американські гірки. Тут немає випадкових кадрів, а фінал кожного проєкту змушує ще довго прокручувати побачене в голові.

"Пейшенс"

IMDb: 7.5

Ця історія доводить, що за зовнішнім спокоєм може ховатися справжній шторм. Пейшенс працює в архіві йоркширської поліції, займаючись нудною паперовою роботою. Проте дівчина має унікальний дар — вона буквально "оживляє" місця злочинів у своїй уяві. Її талант помічає досвідчений детектив Меткалф, і з цього моменту життя скромної архіваріуски перетворюється на небезпечну гру. Це тонкий інтелектуальний детектив для тих, хто любить спостерігати за роботою геніїв.

"Каштановий чоловічок"

IMDb: 7.6

Скандинавський нуар, від якого стає холодно навіть під ковдрою. Копенгаген тероризує серійний убивця, який залишає на місцях злочинів фігурки з каштанів. Головна загадка в тому, що на цих іграшках знаходять відбитки пальців дівчинки, яка зникла рік тому і вважалася загиблою. Слідчим доведеться розплутати клубок із політичних інтриг та старих гріхів, де кожна ниточка веде до несподіваної розв’язки.

"ДНК вбивці"

IMDb: 8.2

Найвищий рейтинг у нашій добірці цілком виправданий. Серіал фокусується на темі, яка завжди інтригує: чи можна втекти від минулого? Навіть якщо злочин не розкрили за гарячими слідами, сучасні технології аналізу ДНК стають справжнім вироком для вбивць через роки й десятиліття. Це не просто детектив, а глибока драма про те, як справедливість наздоганяє тих, хто вже встиг повірити у свою безкарність.

"Кришталева зозуля"

IMDb: 6.6

Містичний детектив, що починається з дива, а перетворюється на кошмар. Після трансплантації серця молода жінка відчуває, що разом з органом отримала частину особистості донора. Бажання дізнатися правду про рятівника приводить її в маленьке містечко, де кожен мешканець має свою темну історію. В центрі сюжету — старе зникнення дитини, яке досі не дає спокою місцевій громаді. Дуже атмосферна історія про зв'язок між минулим і майбутнім.

