Найцікавіші детективні серіали українського виробництва

Найцікавіші детективні серіали українського виробництва

Дата публікації: 24 квітня 2026 10:04
Найсильніші детективні серіали України: добірка кращих
Головний герой серіалу "Тиха Нава". Кадр з відео

Сьогодні наші серіали — це вже не просто копії закордонних шоу, а самобутні історії з власним характером. Якщо хочеться подивитися щось українське та по-справжньому цікаве, зверніть увагу на ці чотири проекти.

Редакція Новини.LIVE розповість про них більше.

Українські детективні серіали — що вибрати для перегляду

"Розтин покаже"

Цей серіал фокусується на роботі судово-медичних експертів. Головна думка тут проста: люди можуть приховувати правду, маніпулювати або помилятися, а от докази на столі патологоанатома ніколи. Сюжет розгортається навколо фахівця, який докопується до істини навіть тоді, коли слідство зайшло у безвихідь. Це класичний детектив для любителів цього жанру.

"Коп з минулого"

Історія з цікавим підтекстом: капітан поліції приходить до тями після 25 років коми. Уявіть стан людини, яка заснула в епоху касет і "дев'яток", а прокинулася у світі гаджетів, соцмереж та зовсім іншої поліцейської етики. Це детектив з великою порцією гумору, де головному герою доводиться не тільки ловити злочинців, а й банально вчитися жити заново, бо світ навколо став для нього абсолютно чужим.

"Дільничний з ДВРЗ"

Тут маємо історію про принципового оперативника Сергія Бондаря. Він був одним із кращих у місті, але через те, що наважився піти проти впливового "мажора", отримав "посилання" на ДВРЗ. Тепер замість гучних справ він працює звичайним дільничним у найсуворішому районі Києва. Це іронічна та жива комедія про те, як людина з великим досвідом наводить лад там, де панують свої специфічні закони та правила.

"Тиха Нава"

Для тих, хто любить моторошні історії у дусі "true crime", цей трилер підійде ідеально. Події відбуваються у невеликому містечку, яке здригається від низки звірячих убивств. Випадковим свідком та учасником розслідування стає молодий юрист Адам Юшкевич. На відміну від попередніх варіантів, тут більше напруги, загадок та похмурої атмосфери, яка тримає увагу до останнього кадру.

Раніше ми писали про те, чому детективний серіал "Лютер" вартий уваги. Ми зробили огляд на цей, можна сказати, культовий детектив.

Також Новини.LIVE повідомляли, які українські серіали про медиків сподобаються тим, хто любить динамічні сюжети. "Лікарка Ковальчук" в їх числі.

Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "Кіно"
Юлія Хівренко
