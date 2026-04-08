Кращі українські серіали про лікарів: від "Материнського інстинкту" до "Лікарки Ковальчук"

Фрагмент з серіалу "Материнський інстинкт".

Спостерігати, як на екрані переплітаються любов, драма та професія лікаря, завжди захопливо. Українські серіали дарують нам не лише історії про складну роботу у лікарні, а й про життя, яке триває попри всі труднощі. Серед таких проектів особливо вирізняються "Лікарка за покликанням" та "Материнський інстинкт".

Українські серіали про медицину

Розпочнемо з культового серіалу "Лікарка Ковальчук". Він вперше з’явився на каналі СТБ у 2017 році, і з того часу вийшло вже 3 сезони. Головна героїня, кардіологиня Оксана Ковальчук, продовжує боротися за справедливість і допомагати пацієнтам, навіть коли життя навколо змінюється назавжди після війни. Серіал показує не лише роботу лікаря, а й реалії сучасної України, зокрема після повномасштабного вторгнення.

"Лікарка за покликанням" (2024) переносить нас у дитячу лікарню "Охматдит", де реаніматологиня Марина Бондар щодня рятує маленьких пацієнтів. Жінка мріяла переїхати до Польщі та врятувати свій шлюб із колегою Андрієм, але 24 лютого 2022 року Київ прокидається від вибухів, і всі плани доводиться відкласти. Весь колектив лікарні змушений жити на робочому місці, рятуючи людей 24/7. Серіал заснований на реальних подіях, тому кожен епізод просякнутий справжніми емоціями і драмою.

Не менш цікава новинка — "Материнський інстинкт", що вийшла 17 січня 2025 року. Тут ми знайомимося з акушеркою-гінекологинею Наталею Зарецькою, яку майстерно грає Анастасія Цимбалару. Наталя не лише бореться за життя і здоров’я матерів та дітей, а й намагається знайти баланс між кар’єрою та особистим життям. Серіал миттєво захопив глядачів, адже поєднує драму та щирі людські переживання.

І, звісно, не можна оминути хіт 2024 року — "Жіночий лікар. Нове життя". Акушер-гінеколог Михайло Гончар переїжджає до Києва зі зруйнованого війною Сіверськодонецька та починає працювати у столичному Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології. Серіал став справжнім феноменом, підкоривши глядачів та викликавши бурхливі обговорення в соцмережах.

