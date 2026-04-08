Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Украинские сериалы о врачах: "Материнский инстинкт" среди них

Украинские сериалы о врачах: "Материнский инстинкт" среди них

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 14:46
Лучшие украинские сериалы о врачах: от "Материнского инстинкта" до "Врача Ковальчук"
Фрагмент из сериала "Материнский инстинкт". Кадр из видео

Наблюдать, как на экране переплетаются любовь, драма и профессия врача, всегда увлекательно. Украинские сериалы дарят нам не только истории о сложной работе в больнице, но и о жизни, которая продолжается несмотря на все трудности. Среди таких проектов особенно выделяются "Врач по призванию" и "Материнский инстинкт".

Новини.LIVE расскажет об этих и других сериалах больше.

Украинские сериалы о медицине

Начнем с культового сериала "Врач Ковальчук". Он впервые появился на канале СТБ в 2017 году, и с тех пор вышло уже 3 сезона. Главная героиня, кардиолог Оксана Ковальчук, продолжает бороться за справедливость и помогать пациентам, даже когда жизнь вокруг меняется навсегда после войны. Сериал показывает не только работу врача, но и реалии современной Украины, в частности после полномасштабного вторжения.

"Врач по призванию" (2024) переносит нас в детскую больницу "Охматдет", где реаниматолог Марина Бондарь ежедневно спасает маленьких пациентов. Женщина мечтала переехать в Польшу и спасти свой брак с коллегой Андреем, но 24 февраля 2022 года Киев просыпается от взрывов, и все планы приходится отложить. Весь коллектив больницы вынужден жить на рабочем месте, спасая людей 24/7. Сериал основан на реальных событиях, поэтому каждый эпизод пропитан настоящими эмоциями и драмой.

Не менее интересная новинка — "Материнский инстинкт", вышедшая 17 января 2025 года. Здесь мы знакомимся с акушеркой-гинекологом Натальей Зарецкой, которую мастерски играет Анастасия Цымбалару. Наталья не только борется за жизнь и здоровье матерей и детей, но и пытается найти баланс между карьерой и личной жизнью. Сериал мгновенно захватил зрителей, ведь сочетает драму и искренние человеческие переживания.

И, конечно, нельзя обойти стороной хит 2024 года — "Женский доктор. Новая жизнь". Акушер-гинеколог Михаил Гончар переезжает в Киев из разрушенного войной Северодонецка и начинает работать в столичном Научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии. Сериал стал настоящим феноменом, покорив зрителей и вызвав бурные обсуждения в соцсетях.

подборка сериалов украинские сериалы сериалы о врачах
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации