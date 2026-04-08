Лучшие украинские сериалы о врачах: от "Материнского инстинкта" до "Врача Ковальчук"

Наблюдать, как на экране переплетаются любовь, драма и профессия врача, всегда увлекательно. Украинские сериалы дарят нам не только истории о сложной работе в больнице, но и о жизни, которая продолжается несмотря на все трудности. Среди таких проектов особенно выделяются "Врач по призванию" и "Материнский инстинкт".

Украинские сериалы о медицине

Начнем с культового сериала "Врач Ковальчук". Он впервые появился на канале СТБ в 2017 году, и с тех пор вышло уже 3 сезона. Главная героиня, кардиолог Оксана Ковальчук, продолжает бороться за справедливость и помогать пациентам, даже когда жизнь вокруг меняется навсегда после войны. Сериал показывает не только работу врача, но и реалии современной Украины, в частности после полномасштабного вторжения.

"Врач по призванию" (2024) переносит нас в детскую больницу "Охматдет", где реаниматолог Марина Бондарь ежедневно спасает маленьких пациентов. Женщина мечтала переехать в Польшу и спасти свой брак с коллегой Андреем, но 24 февраля 2022 года Киев просыпается от взрывов, и все планы приходится отложить. Весь коллектив больницы вынужден жить на рабочем месте, спасая людей 24/7. Сериал основан на реальных событиях, поэтому каждый эпизод пропитан настоящими эмоциями и драмой.

Не менее интересная новинка — "Материнский инстинкт", вышедшая 17 января 2025 года. Здесь мы знакомимся с акушеркой-гинекологом Натальей Зарецкой, которую мастерски играет Анастасия Цымбалару. Наталья не только борется за жизнь и здоровье матерей и детей, но и пытается найти баланс между карьерой и личной жизнью. Сериал мгновенно захватил зрителей, ведь сочетает драму и искренние человеческие переживания.

И, конечно, нельзя обойти стороной хит 2024 года — "Женский доктор. Новая жизнь". Акушер-гинеколог Михаил Гончар переезжает в Киев из разрушенного войной Северодонецка и начинает работать в столичном Научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии. Сериал стал настоящим феноменом, покорив зрителей и вызвав бурные обсуждения в соцсетях.

Ранее мы писали о лучших украинских фильмах современности. Речь о пяти лентах, которые, по нашему мнению, оправдали все ожидания зрителей.

Также Новини.LIVE сообщали о настоящих шедеврах в украинском кино. За последние годы вышло немало лент, которые достойны внимания.