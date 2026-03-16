Главная Кино 3 фильма, основанные на реальных событиях, которые не отпускают

3 фильма, основанные на реальных событиях, которые не отпускают

Дата публикации 16 марта 2026 19:34
3 фильма, основанные на реальных событиях, которые не отпускают
Фрагмент из фильма "Суд над чикагской семеркой". Кадр из видео

Иногда фильмы и сериалы настолько реалистичны, что трудно отойти от их просмотра. Они становятся настоящим испытанием нервов, демонстрацией человеческой выносливости, роковых ошибок и невероятных совпадений. Все потому что они основаны на реальных событиях.

Новини.LIVE собрали три картины, которые не отпускают еще долго после титров, и расскажем, что стоит за ними в реальной жизни.

"Игра в имитацию" (2014)

Алан Тьюринг был математическим гением, который во время Второй мировой войны пытался взломать немецкий шифр. В фильме мы видим не только борьбу с кодами, но и внутреннюю борьбу самого Алана — он жил в мире, где вычисления и логика всегда побеждали, но человеческие эмоции были сложнее, чем любой шифр. Каждая минута могла стоить тысяч жизней. И пока он пытался спасти мир, его собственная жизнь была полна одиночества и нерешенных вопросов.

"Ричард Джуэлл" (2019)

История о герое, который стал жертвой системы. Джуэлл был охранником на Олимпийских играх в Атланте. Он заметил подозрительный рюкзак и благодаря своей бдительности спас сотни людей. Но вместо того, чтобы наслаждаться признанием, он стал обвиняемым по делу, которое сам помог предотвратить. Фильм показывает, как легко общество может переключиться с восхищения на осуждение, и как важно оставаться стойким даже тогда, когда весь мир смотрит на тебя как на преступника.

"Суд над чикагской семеркой" (2020)

Чикаго, 1968 год. Протесты против встречи демократов переросли в настоящий хаос. Семь человек оказались под судом за участие в тех событиях. В центре фильма не только политическая борьба, но и личные дилеммы: каждый со своими идеями, убеждениями, страхами. Они должны были найти способ работать вместе, чтобы выстоять перед системой, которая хотела их разделить. Здесь нет просто победителей или побежденных — есть урок о мужестве, сотрудничестве и цене, которую приходится платить за свои убеждения.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
