Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Кіно 3 фільми, засновані на реальних подіях, що не відпускають

3 фільми, засновані на реальних подіях, що не відпускають

Ua ru
Дата публікації: 16 березня 2026 19:34
Фрагмент з фільму "Суд над чикагською сімкою". Кадр з відео

Іноді фільми та серіали настільки реалістичні, що після перегляду важко прийти до тями. Вони стають справжнім випробуванням нервів, демонстрацією людської витривалості, фатальних помилок і неймовірних збігів. 

Новини.LIVE зібрали три картини, які не відпускають ще довго після титрів, і розповімо, що стоїть за ними в реальному житті.

Читайте також:

Культові фільми на реальних подіях

"Гра в імітацію" (2014)

Алан Тьюрінг був математичним генієм, який під час Другої світової війни намагався зламати німецький шифр. У фільмі ми бачимо не лише боротьбу з кодами, а й внутрішню боротьбу самого Алана — він жив у світі, де обчислення та логіка завжди перемагали, але людські емоції були складнішими, ніж будь-який шифр. Кожна хвилина могла коштувати тисяч життів. І поки він намагався врятувати світ, його власне життя було сповнене самотності та невирішених питань.

"Річард Джуелл" (2019)

Історія про героя, який став жертвою системи. Джуелл був охоронцем на Олімпійських іграх в Атланті. Він помітив підозрілий рюкзак і завдяки своїй пильності врятував сотні людей. Але замість того, щоб насолоджуватися визнанням, він став обвинуваченим у справі, яку сам допоміг запобігти. Фільм показує, як легко суспільство може перемкнутися з захоплення на осуд, і як важливо залишатися стійким навіть тоді, коли весь світ дивиться на тебе як на злочинця.

"Суд над чикагською сімкою" (2020)

Чикаго, 1968 рік. Протести проти зустрічі демократів переросли у справжній хаос. Семеро людей опинилися під судом за участь у тих подіях. У центрі фільму не тільки політична боротьба, але й особисті дилеми: кожен зі своїми ідеями, переконаннями, страхами. Вони мусили знайти спосіб працювати разом, щоб вистояти перед системою, яка хотіла їх розділити. Тут немає просто переможців чи переможених — є урок про мужність, співпрацю і ціну, яку доводиться платити за свої переконання.

Раніше ми писали про те, який трилер став культовим і він з тих фільмів, що не забувається вже на наступний день. Мова про "Первісний страх" з Річардом Гіром.

Також ми повідомляли, який фільм 90-х важко повторити. Якщо ви його ще не бачили, то вам пощастило.

Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації