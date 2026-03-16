3 фільми, засновані на реальних подіях, що не відпускають

Фрагмент з фільму "Суд над чикагською сімкою". Кадр з відео

Іноді фільми та серіали настільки реалістичні, що після перегляду важко прийти до тями. Вони стають справжнім випробуванням нервів, демонстрацією людської витривалості, фатальних помилок і неймовірних збігів.

Новини.LIVE зібрали три картини, які не відпускають ще довго після титрів, і розповімо, що стоїть за ними в реальному житті.

Реклама

Читайте також:

Культові фільми на реальних подіях

"Гра в імітацію" (2014)

Алан Тьюрінг був математичним генієм, який під час Другої світової війни намагався зламати німецький шифр. У фільмі ми бачимо не лише боротьбу з кодами, а й внутрішню боротьбу самого Алана — він жив у світі, де обчислення та логіка завжди перемагали, але людські емоції були складнішими, ніж будь-який шифр. Кожна хвилина могла коштувати тисяч життів. І поки він намагався врятувати світ, його власне життя було сповнене самотності та невирішених питань.

"Річард Джуелл" (2019)

Історія про героя, який став жертвою системи. Джуелл був охоронцем на Олімпійських іграх в Атланті. Він помітив підозрілий рюкзак і завдяки своїй пильності врятував сотні людей. Але замість того, щоб насолоджуватися визнанням, він став обвинуваченим у справі, яку сам допоміг запобігти. Фільм показує, як легко суспільство може перемкнутися з захоплення на осуд, і як важливо залишатися стійким навіть тоді, коли весь світ дивиться на тебе як на злочинця.

"Суд над чикагською сімкою" (2020)

Чикаго, 1968 рік. Протести проти зустрічі демократів переросли у справжній хаос. Семеро людей опинилися під судом за участь у тих подіях. У центрі фільму не тільки політична боротьба, але й особисті дилеми: кожен зі своїми ідеями, переконаннями, страхами. Вони мусили знайти спосіб працювати разом, щоб вистояти перед системою, яка хотіла їх розділити. Тут немає просто переможців чи переможених — є урок про мужність, співпрацю і ціну, яку доводиться платити за свої переконання.

Раніше ми писали про те, який трилер став культовим і він з тих фільмів, що не забувається вже на наступний день. Мова про "Первісний страх" з Річардом Гіром.

Також ми повідомляли, який фільм 90-х важко повторити. Якщо ви його ще не бачили, то вам пощастило.