Найкращий трилер у світі — чому цей культовий фільм варто подивитися

Є фільми, які дивишся і забуваєш про них вже за тиждень. А є такі, що залишаються у вашій памʼяті роками. "Первісний страх" — саме з тих. Він не тисне спецефектами і не намагається прикувати увагу кров’ю. Його зброя — люди та їх таємниці.

Легендарний трилер "Первісний страх", що варто подивитись

Історія починається з гучного вбивства архієпископа. У центрі сюжету опиняється наляканий хлопець Аарон, якого знаходять на місці злочину. Усі докази проти нього. Але він сам стверджує, що невинний. І його погляду хочеться повірити.

За справу береться адвокат Мартін Вейл — харизматичний, самовпевнений, закоханий у телекамери. Йому подобаються складні процеси. Йому подобається увага. І він майже впевнений, що зможе виграти. Спочатку це для нього — гра. Черговий шанс засвітитися. Але дуже швидко він втрачає контроль над цією грою.

Окрема історія — це дебютна роль Едварда Нортона. Важко повірити, що це його перший великий фільм. Його Аарон — тихий, розгублений, з м’яким голосом і дитячою посмішкою. І саме в цій м’якості є щось тривожне. Нортон не переграє. Він ніби проживає кожну секунду. Через це фінал ще більш неочікуваний.

І ось про фінал. Навіть якщо ви знаєте, що там буде несподіваний поворот, це не рятує. Бо справа не лише в самому факті несподіванки. Справа в тому, як до неї підводять. Маленькими деталями. Ледь помітними натяками. Ледь помітними змінами в інтонації. Коли правда відкривається, ви точно здивуєтесь.

