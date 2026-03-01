Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Найкращий трилер у світі, який став культовим — еталон цього жанру

Найкращий трилер у світі, який став культовим — еталон цього жанру

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 04:58
Найкращий трилер у світі — чому цей культовий фільм варто подивитися
Річард Гір у трилері. Кадр з відео

Є фільми, які дивишся і забуваєш про них вже за тиждень. А є такі, що залишаються у вашій памʼяті роками. "Первісний страх" — саме з тих. Він не тисне спецефектами і не намагається прикувати увагу кров’ю. Його зброя — люди та їх таємниці.

Новини.LIVE розповість про цей фільм більше.

Реклама
Читайте також:

Легендарний трилер "Первісний страх", що варто подивитись

Історія починається з гучного вбивства архієпископа. У центрі сюжету опиняється наляканий хлопець Аарон, якого знаходять на місці злочину. Усі докази проти нього. Але він сам стверджує, що невинний. І його погляду хочеться повірити.

За справу береться адвокат Мартін Вейл — харизматичний, самовпевнений, закоханий у телекамери. Йому подобаються складні процеси. Йому подобається увага. І він майже впевнений, що зможе виграти. Спочатку це для нього — гра. Черговий шанс засвітитися. Але дуже швидко він втрачає контроль над цією грою.

Окрема історія — це дебютна роль Едварда Нортона. Важко повірити, що це його перший великий фільм. Його Аарон — тихий, розгублений, з м’яким голосом і дитячою посмішкою. І саме в цій м’якості є щось тривожне. Нортон не переграє. Він ніби проживає кожну секунду. Через це фінал ще більш неочікуваний.

І ось про фінал. Навіть якщо ви знаєте, що там буде несподіваний поворот, це не рятує. Бо справа не лише в самому факті несподіванки. Справа в тому, як до неї підводять. Маленькими деталями. Ледь помітними натяками. Ледь помітними змінами в інтонації. Коли правда відкривається, ви точно здивуєтесь.

Раніше ми писали про те, від якого фільму з відомою акторкою Дакотою Фаннінг глядачі залишились в захваті. Садистський трилер з небанальним сюжетом.

Також ми повідомляли, який новий трилер планується з Ніколь Кідман. Вийде от вже зовсім скоро.

США фільм фільм Кримінал трилери
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації