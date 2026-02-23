Трилер із Дакотою Фаннінг — неперевершена роль у розкішній стрічці

Дакота Фаннінг у фільмі "Пекло". Кадр з відео

У цьому матеріалі мова піде про трилер "Пекло" 2016 року, який одразу чіпляє своєю атмосферою. Тут не так важливий сам сюжет, як те, як все показано: кольори, світло, емоції, внутрішній напружений сюжет.

Новини.LIVE розповість про цей трилер більше.

Реклама

Читайте також:

Чому варто подивитися фільм "Пекло"

Американська акторка Дакота Фаннінг у ролі Ліз створює образ, від якого важко відірвати погляд — вона змушує переживати кожну мить страху і сумніву разом із героїнею. Гай Пірс, граючи абсолютно холодного й розумного злодія, має теж дуже переконливий вигляд. Його харизма іноді нагадує Джокера, і це додає персонажу особливої сили.

Керіс ван Хаутен і Кіт Харінгтон, відомі за "Грою престолів", додають стрічці ще більше інтриги: кожна їхня сцена тримає напруження, не дає розслабитися. За сюжетом Ліз — молода дівчина, чиє життя раптово опиняється під загрозою. Новий проповідник перетворює її життя на пастку для смерті. Героїня намагається втекти від жахливого минулого, але її ворог завжди на крок попереду.

Особливо запам’ятовується епізод із поєдинком героя Мерфі — він зроблений нестандартно. У кіно присутня також ефектна бійка — це не просто удари, а точна картинка, де напруга передається глядачу.

Весь акторський склад відпрацьовує свої ролі бездоганно. За кожного героя справді переживаєш, і це робить перегляд фільму живим і справжнім.

Раніше ми писали про те, від яких трилерів 2026 року буквально перехоплює подих. Вони інтригують до останнього.

Також ми повідомляли про кращі південнокорейські трилери. Вони мають високий рейтинг, через який і заслуговують на увагу.