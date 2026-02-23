Видео
Україна
Видео

Главная роль у Дакоты Фаннинг — интригующий садистский триллер с ней

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 08:02
Интригующий триллер с Дакотой Фаннинг — фильм, что стоит вашего внимания
Дакота Фаннинг в фильме "Преисподняя". Кадр из видео

Речь о триллере "Преисподняя" 2016 года, что завораживает своей атмосферой. Здесь цепляет не только сюжет, но и то, как все показано: цвета, свет, эмоции, внутренний напряженный сюжет.

Новини.LIVE расскажет об этом триллере больше.

Читайте также:

Почему стоит посмотреть фильм "Преисподняя"

Американская актриса Дакота Фаннинг в роли Лиз создает образ, от которого трудно оторвать взгляд — она заставляет переживать каждое мгновение страха и сомнения вместе с героиней. Гай Пирс, играя абсолютно холодного и умного злодея, тоже выглядит очень убедительно. Его харизма иногда напоминает Джокера, и это придает персонажу особую силу.

Кэрис ван Хаутен и Кит Харингтон, известные по "Игре престолов", добавляют ленте еще больше интриги: каждая их сцена держит напряжение, не дает расслабиться. По сюжету Лиз — молодая девушка, чья жизнь внезапно оказывается под угрозой. Новый проповедник превращает ее жизнь в ловушку для смерти. Героиня пытается убежать от ужасного прошлого, но ее враг всегда на шаг впереди.

Особенно запоминается эпизод с поединком героя Мерфи — он сделан нестандартно. В кино присутствует также эффектная драка — это не просто удары, а точная картинка, где напряжение передается зрителю.

Весь актерский состав отрабатывает свои роли безупречно. За каждого героя действительно переживаешь, и это делает просмотр фильма живым и настоящим.

Ранее мы писали о том, от каких триллеров 2026 года буквально перехватывает дыхание. Они интригуют до последнего.

Также мы сообщали о лучших южнокорейских триллерах. Они имеют высокий рейтинг, из-за которого и заслуживают внимания.

Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
