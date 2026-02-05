Видео
Україна
Видео

3 лучших триллера — подборка, которую стоит сохранить на уикенд

Дата публикации 5 февраля 2026 14:44
3 триллера с высоким рейтингом — лучшее кино на выходные
Герой фильма "Игрок". Кадр из видео

Иногда новые премьеры не оправдывают ожиданий, и хочется вернуться к кино, которое действительно задевает. Три фильма, о которых мы вспомним, вышли между 2014 и 2020 годами и держат в напряжении от первой сцены до последней.

Новини.LIVE расскажет, какие ленты стоит посмотреть.

Лучшие триллера с высоким рейтингом

"Джентльмены"

Это история об американце, который решил продать свою прибыльную империю марихуаны в Лондоне. На первый взгляд, это бизнес-схемы и цифры, но за каждым шагом стоит хитрость, шантаж и опасные конфликты. Герой втягивает в игру сразу несколько сторон: уличных бандитов, богатых олигархов и криминальных боссов. И именно в этой путанице козней и предательств проявляется настоящая интрига фильма — до последнего не знаешь, кому можно верить и чего ждать дальше.

"Все деньги мира"

Фильм рассказывает о похищении внука миллиардера в самом сердце Рима. Сказочное богатство семьи не спасет ребенка, если мать не готова рисковать всем. Здесь каждое принятое решение персонажей важно. Напряжение не спадает ни на миг, ведь история держит баланс между страхом, гневом и человеческой преданностью.

"Игрок"

История о писателе и профессоре Джиме Беннетте, который, вместо лекций, выбирает игру на большие ставки. Его увлечение быстро превращается в опасную ловушку: долги растут, а противники не прощают промахов. Каждый шаг героя в этой истории — игра со смертью, и в какой-то момент зритель будто сам становится частью жизни Джима.

Ранее мы писали о том, какие фильмы сняты на основе реальных событиях. В них речь о настоящих преступлениях.

Также мы сообщали о легендарных детективных фильмах, что удивят интересной развязкой.

Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
