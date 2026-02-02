5 фильмов, ставших хитами несмотря на низкий бюджет — этого никто не ожидал

Главный герой фильма "Лунный свет". Фото: кадр из видео

Создание фильмов — дело не дешевое. Иногда на съемки лент тратят миллиарды долларов. Однако не всегда высокий бюджет автоматически означает успех фильма. Иногда даже самые дорогие картины с треском проваливаются в прокате, а ленты, на создание которых потратили незначительные суммы, становятся популярными во всем мире.

Фильмы с небольшими бюджетами, которые получили мировую славу

"Проклятие Анабель" — 6,5 млн долларов

Несмотря на такой сдержанный бюджет фильм собрал в международном прокате более 250 млн долларов. Лента 2014 года о жуткой кукле, в которой поселилась душа убитой девушки, заинтересовала даже тех, кто не очень любит ужасы.

"Лунный свет" — 4 млн долларов

Фильм вышел в 2016 году. Международные сборы ленты достигли более 65 миллионов долларов, что в разы превысило бюджет, который потратили на ее создание. При этом режиссер Барри Дженкинс не имел никаких ожиданий относительно такого бешеного успеха.

"Паранормальное явление" — 450 тысяч долларов

Лента вышла в 2007 году и собрала в международном прокате почти 200 миллионов долларов. При этом фильм сняли максимально дешево. Его сделали похожим на домашнее видео, что не требовало значительных затрат.

"Рокки" — 1 млн долларов

На легендарный фильм с Сильвестром Сталлоне в главной роли также не заложили большой бюджет. Несмотря на это лента получила огромный успех. Ее международные сборы составили 225 миллионов долларов.

"Маленькая мисс Счастье" — 8 млн долларов

Фильм 2006 года произвел настоящий фурор в мире кино. В прокате лента собрала более 100 миллионов долларов. Она покорила зрителей сочетанием черной комедии и драмы.

