5 фільмів, що стали хітами попри низький бюджет — цього ніхто не очікував

Створення фільмів — справа не дешева. Подекуди на зйомки стрічок витрачають мільярди доларів. Однак не завжди високий бюджет автоматично означає успіх фільму. Інколи навіть найдорожчі картини з тріском провалюються у прокаті, а стрічки, на створення яких витратили незначні суми, стають популярними у всьому світі.

Про 5 таких фільмів пише "Новий канал".

Фільми з невеликими бюджетами, які здобули світову славу

"Прокляття Анабель" — 6,5 млн доларів

Попри такий стриманий бюджет фільм зібрав у міжнародному прокаті понад 250 млн доларів. Стрічка 2014 року про моторошну ляльку, в якій поселилася душа вбитої дівчини, зацікавила навіть тих, хто не дуже полюбляє жахи.

"Місячне сяйво" — 4 млн доларів

Фільм вийшов у 2016 році. Міжнародні збори стрічки сягнули понад 65 мільйонів доларів, що в рази перевищило бюджет, який витратили на її створення. При цьому режисер Баррі Дженкінс не мав жодних очікувань щодо такого шаленого успіху.

"Паранормальне явище" — 450 тисяч доларів

Стрічка вийшла у 2007 році і зібрала у міжнародному прокаті майже 200 мільйонів доларів. При цьому фільм зняли максимально дешево. Його зробили схожим на домашнє відео, що не потребувало значних витрат.

"Роккі" — 1 млн доларів

На легендарний фільм із Сильвестром Сталлоне у головній ролі також не заклали великий бюджет. Попри це стрічка здобула шалений успіх. Її міжнародні збори склали 225 мільйонів доларів.

"Маленька міс Щастя" — 8 млн доларів

Фільм 2006 року викликав справжній фурор у світі кіно. У прокаті стрічка зібрала понад 100 мільйонів доларів. Вона підкорила глядачів поєднанням чорної комедії та драми.

