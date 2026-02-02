Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно 5 культових стрічок, що стали успішними попри низький бюджет

5 культових стрічок, що стали успішними попри низький бюджет

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 19:02
5 фільмів, що стали хітами попри низький бюджет — цього ніхто не очікував
Головний герой фільму "Місячне сяйво". Фото: кадр з відео

Створення фільмів — справа не дешева. Подекуди на зйомки стрічок витрачають мільярди доларів. Однак не завжди високий бюджет автоматично означає успіх фільму. Інколи навіть найдорожчі картини з тріском провалюються у прокаті, а стрічки, на створення яких витратили незначні суми, стають популярними у всьому світі.

Про 5 таких фільмів пише "Новий канал".

Реклама
Читайте також:

Фільми з невеликими бюджетами, які здобули світову славу

"Прокляття Анабель" — 6,5 млн доларів

Попри такий стриманий бюджет фільм зібрав у міжнародному прокаті понад 250 млн доларів. Стрічка 2014 року про моторошну ляльку, в якій поселилася душа вбитої дівчини, зацікавила навіть тих, хто не дуже полюбляє жахи.

"Місячне сяйво" — 4 млн доларів

Фільм вийшов у 2016 році. Міжнародні збори стрічки сягнули понад 65 мільйонів доларів, що в рази перевищило бюджет, який витратили на її створення. При цьому режисер Баррі Дженкінс не мав жодних очікувань щодо такого шаленого успіху.

"Паранормальне явище" — 450 тисяч доларів

Стрічка вийшла у 2007 році і зібрала у міжнародному прокаті майже 200 мільйонів доларів. При цьому фільм зняли максимально дешево. Його зробили схожим на домашнє відео, що не потребувало значних витрат.

"Роккі" — 1 млн доларів

На легендарний фільм із Сильвестром Сталлоне у головній ролі також не заклали великий бюджет. Попри це стрічка здобула шалений успіх. Її міжнародні збори склали 225 мільйонів доларів.

"Маленька міс Щастя" — 8 млн доларів

Фільм 2006 року викликав справжній фурор у світі кіно. У прокаті стрічка зібрала понад 100 мільйонів доларів. Вона підкорила глядачів поєднанням чорної комедії та драми.

Нагадаємо, раніше ми писали про два нові британські серіали. Їх варто подивитися тим, хто любить напружені сюжети.

Також ми розповідали про те, які серіали отримали позитивну оцінку глядачів. Ці історії мають найвищий рейтинг.

гроші бюджет добірка кіноіндустрія фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації