Україна
Фільм кращий за книгу — екранізація, яку не можна пропустити

Фільм кращий за книгу — екранізація, яку не можна пропустити

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 09:58
Фільм за книгою, що підкорив глядачів — краща екранізація культового детективу
Головна героїня фільму "Сніговик". Фото: кадр з відео

Фільми рідко перевершують книги, на основі яких вони зняті. Однак стрічка "Сніговик", що вийшла у 2017 році, дійсно зробила справжній фурор. Екранізація підкорила глядачів та сподобалася їм навіть більше, ніж роман норвезького письменника Ю Несбьо.

Новини.LIVE розповідають, чим цікавий фільм.

Читайте також:

Чим "Сніговик" підкорив глядачів

Події фільму розгортаються у 2004 році. У Осло, столиці Норвегії, безслідно зникають жінки. За розслідування численних справ береться найвідоміший детектив Норвегії. Інспектор поліції Осло Гаррі Голе разом з новою колегою Кетрін Бретт рішуче налаштовані дізнатися правду, хай якою страшною вона б не була.

Виявляється, що усі жертви потрапили в лапи серійного маніяка. Він обирає лише заміжніх жінок, а на місці злочину завжди залишає сніговика. Загадковий убивця вміло плутає детективів та відправляє їм загадкові послання. Творці "Сніговика" показали не просто розслідування жахливих злочинів, а й спробували розкрити психіку маніяка.

За вайбом фільм нагадує культову стрічку — "Дівчина з тату дракона". Тут такі ж приголомшливі пейзажі: озера, що вкриті льодом, гірські вершини, засніжені ліси та завірюхи. Сюжет не менш захопливий, адже до інтрига висить у повітрі до останнього. Цей детективний трилер підкорив глядачів загадковою атмосферою, за якою особливо цікаво спостерігати у зимній час.

Нагадаємо, раніше ми писали про фільми і серіали, зняті на основі реальних злочинів. Від них мороз по шкірі.

Також ми розповідали про найстрашніший у світі фільм жахів. Після нього точно не заснете.

книги розслідування детективні серіали екранізація фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
