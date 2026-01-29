2 культові екранізації 2026 року — історії, що не залишать байдужими глядачів

Героїня з фільму "Веріті". Фото: кадр з відео

Романи Коллін Гувер цінують не за хитромудрі сюжети, а за емоцію. За прямоту — інколи навіть незручну, без прикрас і бажання всім сподобатися. Саме тому новини про одразу дві екранізації її книг викликали такий резонанс: читачі хочуть побачити, чи вдасться кіно зберегти цю чесність.

Екранізації за романами Коллін Гувер, які очікують усі

Найбільше очікувань звісно навколо "Веріті". Це історія, яка повільно, але впевнено затягує в тривожну атмосферу. Письменниця Ловен погоджується дописати серію романів за Веріті Кроуфорд — зіркою літературного світу, яка після аварії втратила можливість працювати. Для цього Ловен переїжджає в дім родини Кроуфордів і знаходить рукопис, який ніколи не мав бути прочитаним.

Те, що здається сповіддю, швидко перетворюється на пастку. Це змусить весь час головну героїню сумніваватися — хто в будинку жертва, а хто маніпулятор. У фільмі цей ефект мають підсилити актори: Енн Гетевей, Джош Гартнетт і Дакота Джонсон. За попередньою інформацією, прем’єра "Веріті" запланована на 2 жовтня 2026 року. Офіційного трейлера ще немає, але фанати вже активно обговорюють ШІ-версії, які з’являються в мережі і сперечаються, чи варто було взагалі братися за цю історію.

Зовсім інший настрій у фільму "Спогади про нього". Тут немає трилерної напруги, зате є тиха, болюча спроба почати життя заново. Кенна Рован виходить із в’язниці й хоче повернути доньку, яку в неї забрали. Але світ не поспішає давати їй другі шанси і кожен крок дається непросто.

Це історія не про ідеальне материнство, а про провину, що супроводжує головну героїню і любов, яка залишається, навіть коли вже здається, що її не має бути. Фільм вийде в український прокат 12 березня 2026 року, а світова прем’єра запланована на 13 березня.

